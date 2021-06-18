Российские волейболистки проиграли китаянкам в Лиге наций
Женская сборная России по волейболу в матче предварительного этапа Лиги наций потерпела поражение от команды Китая.
Женская сборная России по волейболу в матче предварительного этапа Лиги наций потерпела поражение от команды Китая.
Встреча, прошедшая 18 июня в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:23, 25:16) в пользу китайских волейболисток.
Сборная России, проигравшая в пяти матчах из 13, с 23 очками опустилась на 7-е место в таблице. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды.
В следующем туре предварительного этапа Лиги наций российские волейболистки 19 июня сыграют со сборной США, возглавляющей таблицу.