Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Хорватия
Чехия
01
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Англия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Швеция
Словакия
10
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
12
Футбол. Чемпионат Европы
19.06
Венгрия
Франция
Все события
Фоторепортажи
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
18:56 (мск), источник: Sport24

Российские волейболистки проиграли китаянкам в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу в матче предварительного этапа Лиги наций потерпела поражение от команды Китая.

Наверх

Встреча, прошедшая 18 июня в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:23, 25:16) в пользу китайских волейболисток.

Сборная России, проигравшая в пяти матчах из 13, с 23 очками опустилась на 7-е место в таблице. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды.

В следующем туре предварительного этапа Лиги наций российские волейболистки 19 июня сыграют со сборной США, возглавляющей таблицу.

 Девушкам в Бразилии не принято дарить такое даже на День влюбленных. Для русской модели это стало откровением
«Захотелось новых ощущений». Клава Кока попала на обложку Playboy и показала пикантное видео со съемок
Сборная Швеции вышла в лидеры группы E на чемпионате Европы
«Зенит» предложит Жиркову три варианта остаться в клубе
«Бред» — Газизов ответил на обвинения во взятке за Зинченко
Что нужно сборной России для выхода в плей-офф Евро
Перенесшего остановку сердца Эриксена выписали из больницы
Хорваты играют с чехами на Евро-2020 (трансляция)
Видео странной тренировки сборной Македонии стало вирусным
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь