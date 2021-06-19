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16:18 (мск), источник: Sport24

Российские волейболистки проиграли сборной США, лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги наций

Женская сборная России по волейболу в предпоследнем туре предварительного этапа Лиги наций проиграла лидирующей в таблице сборной США.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая 19 июня в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:15) в пользу американских волейболисток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потерпев шестое поражение в 14 матчах, сборная России, занимающая восьмое место в таблице, лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги наций, куда попадут четыре лучшие команды.

Российские волейболистки в заключительном матче предварительного этапа 20 июня сыграют со сборной Польши.

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