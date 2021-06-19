Российские волейболистки проиграли сборной США, лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги наций
Женская сборная России по волейболу в предпоследнем туре предварительного этапа Лиги наций проиграла лидирующей в таблице сборной США.
Женская сборная России по волейболу в предпоследнем туре предварительного этапа Лиги наций проиграла лидирующей в таблице сборной США.
Встреча, прошедшая 19 июня в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:15) в пользу американских волейболисток.
Потерпев шестое поражение в 14 матчах, сборная России, занимающая восьмое место в таблице, лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги наций, куда попадут четыре лучшие команды.
Российские волейболистки в заключительном матче предварительного этапа 20 июня сыграют со сборной Польши.