Россия закончила Лигу наций еще одним поражением. Теперь — от Польши
Это был последний официальный матч россиянок перед Олимпиадой.
Это был последний официальный матч россиянок перед Олимпиадой.
Поражением от Польши Россия завершила выступление в Лиге наций-2021. Неожиданно. Потому что соперницы на этом турнире ничего особенного не показывали и к последнему туру подошли с багажом всего в четыре победы. У нас же был оптимизм после хорошего матча с США. Казалось, команда Бузато покинет Римини на победной ноте. Увы. Россия возвращается домой с серией из трех поражений подряд. Так себе концовочка. Да и в целом улов в виде восьми побед в 15 матчах — средненький.
Первая неприятная новость прилетела сразу после оглашения стартовых составов — там не оказалось Наталии Гончаровой. Дело явно в повреждении, полученном в игре с американками. Хочется верить, все не настолько серьезно, что могло бы помешать нормально подготовиться к Олимпиаде.
Без Наталии нашу атаку представить сейчас невозможно. Точнее, эффективную атаку. С тех самых пор, как не играет в сборной Екатерина Гамова, проблема второго диагонального стоит в полный рост. Уже много лет не видно никого, кто мог бы подменить Гончарову. Против Польши вот вышла Анна Лазарева, у которой роскошная статистика в чемпионате Кореи. Но проявить себя сейчас она не сумела. Потом ее заменила Ксения Смирнова, но и она выстреливала только на подачах. Без лидера атак сборная сильно забуксовала в нападении — и это стало одним из главных факторов поражения.
Хотя команда боролась. Четвертый сет вытащила со счета 9:16. Однако
По нашей сборной после этой Лиги наций много вопросов. Что говорить, если они есть у самих девушек. В одном из
У самого Бузато, который в плане понимания волейбола просто Михаил Ломоносов, в свою очередь, могут быть вопросы к готовности девушек.
Много об уровне нашей команды говорит тот факт, что самой заметной фигурой на турнире была дебютантка сборной Арина Федоровцева. В свои 17 лет она стала второй россиянкой по очкам, настреляв за 15 игр всего на один балл меньше, чем Наталия Гончарова. А на подаче и вовсе была лучшей (по эйсам Арина вообще в топ-10 Лиги наций). Вместе с тем юная доигровщица пока еще явно сыровата, и на приеме это проявляется особенно заметно. Соперники постоянно выцеливают подачами именно ее — и дочь олимпийского чемпиона Афин в гребле Сергея Федоровцева частенько ошибается. Порой сериями. Предъявлять за это ей
Сравните с другим дебютантом сборной — футболистом Матвеем Сафоновым. Он сейчас на Евро, и эксперты заранее призывают отвести от него
Понятно, что к Парижу-2024 команда будет выстраиваться вокруг нее. Но тот факт, что Арина уже сейчас несет едва ли не самую большую игровую нагрузку, настораживает. И является немым упреком остальным российским доигровщицам. Татьяна Кошелева проигрывает конкуренцию юной коллеге, Ксения Парубец восстановиться к Токио не успеет, а с другими все еще сложнее.
Пару Федоровцевой в составе наверняка составит Ирина Воронкова. Она гораздо опытнее, надежнее в защите. При этом MVP последнего чемпионата России — очень добротный игрок, но не суперзвезда, способная вытаскивать на себе матчи. Таких у нас сейчас нет вообще.
Относительно спокойно разве что за либеро — Анна Подкопаева очень уверенно вписалась в игру.
По всем остальным фронтам в российской сборной нестабильность. Как от опытных Евгении Старцевой, Ирины Королевой и Ирины Фетисовой, так и, тем более, от молодых, которых в Лиге наций пытался заиграть Бузато.
В общем и целом состав на Токио понятен. Татьяна Грачева в прямом эфире сообщила, что на предолимпийский сбор помимо тех, кто был в Римини, подтянутся связующая Татьяна Романова и две центральные — Екатерина Енина и Екатерина Ефимова. Может быть,
Но кто бы в них ни вошел, уже сейчас понятно, что в Японии нашей сборной будет очень сложно.