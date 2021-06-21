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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мусэрский покинул расположение сборной России из-за травмы

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский покинул расположение сборной России в итальянском Римини из-за травмы руки.

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Источник: РИА "Новости"

«У Димы Мусэрского случился рецидив травмы, он уже в Москве. Ему нужно пройти МРТ, обследование, после чего будут понятны сроки восстановления. Дима травмировал локтевой сустав еще в Новогорске. Поехали в Римини, сделали там МРТ, он восстанавливался какое-то время, затем играл. И вот на разминке перед одним из матчей произошел рецидив», — сказал генеральный менеджер национальной команды Сергей Тетюхин РИА Новости.

Сборная России играет в Римини в Лиге наций. В понедельник российские волейболисты сыграют с командой Германии. Мусэрский сыграл пять матчей в текущем розыгрыше Лиги наций.

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