Волейболисты сборной России победили команду Германии в матче Лиги наций

Встреча, прошедшая в «пузыре» в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:15) в пользу россиян. У победителей 18 очков принес команде Максим Михайлов, 14 — Егор Клюка. В составе проигравших 12 очками отметился Мориц Райхарт.