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11:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты сборной России победили команду Германии в матче Лиги наций

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной России переиграли команду Германии в матче предварительного этапа Лиги наций.

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Встреча, прошедшая в «пузыре» в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:15) в пользу россиян. У победителей 18 очков принес команде Максим Михайлов, 14 — Егор Клюка. В составе проигравших 12 очками отметился Мориц Райхарт.

Сборная России (9 побед, 4 поражения) в следующем матче во вторник сыграет с командой Италии.

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