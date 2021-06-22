Волейболисты сборной России победили команду Германии в матче Лиги наций
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной России переиграли команду Германии в матче предварительного этапа Лиги наций.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной России переиграли команду Германии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча, прошедшая в «пузыре» в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:15) в пользу россиян. У победителей 18 очков принес команде Максим Михайлов, 14 — Егор Клюка. В составе проигравших 12 очками отметился Мориц Райхарт.
Сборная России (9 побед, 4 поражения) в следующем матче во вторник сыграет с командой Италии.