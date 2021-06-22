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11:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская волейболистка Анна Климец будет выступать за итальянскую «Рому»

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диагональная сборной Беларуси и московского «Динамо» Анна Климец продолжит карьеру в чемпионате Италии. Такая информация размещена в официальном аккаунте российской Суперлиги в Facebook, сообщает БЕЛТА.

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Источник: Instagram

Воспитанница барановичской школы будет выступать за «Рому». Римский клуб вышел в серию А1, элитный дивизион итальянского волейбольного первенства по итогам сезона-2020/2021.

Анна Климец выступала в российской суперлиге с 2015 года. Перейдя в 15 лет из барановичского «Атланта» в «Уралочку-НТМК» Николая Карполя, защищала цвета команды из Екатеринбурга, а затем продолжила карьеру в московском «Динамо» (2020−2021). За время выступлений в соседней стране нападающая становилась двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером элитного дивизиона чемпионата России. Также на ее счету серебряная медаль Кубка России — 2020.

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