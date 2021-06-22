Белорусская волейболистка Анна Климец будет выступать за итальянскую «Рому»

Анна Климец выступала в российской суперлиге с 2015 года. Перейдя в 15 лет из барановичского «Атланта» в «Уралочку-НТМК» Николая Карполя, защищала цвета команды из Екатеринбурга, а затем продолжила карьеру в московском «Динамо» (2020−2021). За время выступлений в соседней стране нападающая становилась двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером элитного дивизиона чемпионата России. Также на ее счету серебряная медаль Кубка России — 2020.