Волейболисты сборной России обыграли Италию в Лиге наций
Во вторник, 22 июня, в Римини (Италия) состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной Лиги наций, в котором сборная России обыграла команду Италии.
Во вторник, 22 июня, в Римини (Италия) состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной Лиги наций, в котором сборная России обыграла команду Италии.
Встреча завершилась победой россиян на
За тур до конца предварительного этапа сборная России занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 31 очко в 13 играх. 1-е место — Бразилия (38 очков), 2-е — Польша (36), 3-е — Словения (32), 4-е — Франция (31). В финальную стадию турнира отберутся 4 лучшие команды.
В последнем туре российская команда встретится со сборной Бразилии 23 июня.