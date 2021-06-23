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14Самые колоритные болельщики Евро-2020
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
01:06 (мск), источник: Sport24

Волейболисты сборной России обыграли Италию в Лиге наций

Во вторник, 22 июня, в Римини (Италия) состоялся матч 14-го тура мужской волейбольной Лиги наций, в котором сборная России обыграла команду Италии.

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Источник: volleyballworld.com

Встреча завершилась победой россиян на тай-брейке со счетом 15:12 (3−2 по сетам — 25:21, 16:25, 25:17, 19:25, 15:12).

За тур до конца предварительного этапа сборная России занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 31 очко в 13 играх. 1-е место — Бразилия (38 очков), 2-е — Польша (36), 3-е — Словения (32), 4-е — Франция (31). В финальную стадию турнира отберутся 4 лучшие команды.

В последнем туре российская команда встретится со сборной Бразилии 23 июня.

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