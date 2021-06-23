Российские волейболисты лишились шансов на выход в плей-офф Лиги наций
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги наций, матчи которой проходят в «пузыре» в итальянском Римини.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги наций, матчи которой проходят в «пузыре» в итальянском Римини.
Это произошло после того, как сборная Франции победила команду Польши со счетом 3−2 (25:22, 21:25, 22:25, 25:20, 15:11), а словенцы со счетом 3−0 (25:23, 25:16, 25:18) обыграли болгар.
Французы и словенцы вышли в полуфиналы, где также сыграют команды Бразилии и Польши.