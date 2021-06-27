Сборная Бразилии по волейболу впервые в истории выиграла Лигу наций

Финал турнира, матчи которого проходили в «пузыре» в итальянском Римини, завершился победой бразильцев со счетом 3−1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14). Самым результативным игроком матча стал бразилец Уоллес де Соуза, на счету которого 22 очка.