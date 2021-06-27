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19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Бразилии по волейболу впервые в истории выиграла Лигу наций

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Волейболисты сборной Бразилии победили команду Польши и впервые в истории выиграли Лигу наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

Финал турнира, матчи которого проходили в «пузыре» в итальянском Римини, завершился победой бразильцев со счетом 3−1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14). Самым результативным игроком матча стал бразилец Уоллес де Соуза, на счету которого 22 очка.

Бронзовые медали завоевали французы, которые ранее обыграли сборную Словении со счетом 3−0.

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