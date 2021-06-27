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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошелева объявила от отказе ехать на Олимпийские игры и завершении карьеры в сборной России

Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева сообщила, что не поедет на Олимпиаду в Токио. Она приняла решение завершить карьеру в национальной команде.

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«На протяжении всей карьеры я чувствовала невероятную поддержку болельщиков и всегда знала, что могу быть с вами честной.

Сегодня также честно я хочу рассказать о важном и трудном решении, которое я приняла. Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России.

Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась.

Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться.
Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие. Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу.

Вы наверняка спросите о причинах такого решения. Сразу проговорю: у меня все в порядке со здоровьем, меня не выгоняли из сборной, я не боюсь конкуренции, не беременна, никого не предавала и не с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поверьте, решение далось мне непросто, но так было нужно, — написала Кошелева в Instagram.

32-летняя Кошелева — чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015).

Ранее в июне она подписала контракт с итальянским клубом «Валлефолья».

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