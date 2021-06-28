Олимпийский чемпион Тетюхин будет введен в Международный зал славы волейбола

Кроме 45-летнего россиянина в зал славы будут включены двукратные олимпийские чемпионы бразильцы Джоване Гавио и Сержио Дутра Сантос (оба — Бразилия), двукратная олимпийская чемпионка Таисмари Агуэро (Куба/Италия), олимпийский чемпион Клейтон Стэнли (США), двукратный серебряный призер Игр Логан Том (США), олимпийские чемпионы по пляжному волейболу Рикардо Сантос (Бразилия) и Тодд Роджерс (США).