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14:14 (мск), источник: Sport24

Олимпийский чемпион Тетюхин будет введен в Международный зал славы волейбола

Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Сергей Тетюхин будет введен в Международный зал славы волейбола (IVHF), сообщается на сайте IVHF.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме 45-летнего россиянина в зал славы будут включены двукратные олимпийские чемпионы бразильцы Джоване Гавио и Сержио Дутра Сантос (оба — Бразилия), двукратная олимпийская чемпионка Таисмари Агуэро (Куба/Италия), олимпийский чемпион Клейтон Стэнли (США), двукратный серебряный призер Игр Логан Том (США), олимпийские чемпионы по пляжному волейболу Рикардо Сантос (Бразилия) и Тодд Роджерс (США).

Тетюхин — победитель Олимпиады в Лондоне, серебряный (2000) и двукратный бронзовый (2004, 2008) призер Игр, серебряный призер чемпионата мира (2002), обладатель Кубка мира (1999, 2011) и победитель Мировой лиги (2002).

Торжественная церемония введения новых членов в Зал славы пройдет 16 октября в американском Холиоке (штат Массачусетс).

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