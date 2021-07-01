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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мусэрский не выступит на Олимпиаде из-за травмы. Это драма для него и потеря для России

Дмитрий сильно переживает, но для нашей команды его отсутствие в заявке — не приговор.

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32-летний Мусэрский провел шикарный сезон в Японии. Свой «Сантори» он привел к историческому чемпионству, сам стал MVP турнира и лучшим подающим. Такой Дмитрий российской сборной очень нужен. Он мог бы закрыть сразу две позиции — блок (свою родную) и диагональ (менять Макса Михайлова, когда у того не пойдет). И это было бы фишкой нашей команды.

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«Морально мне очень тяжело»

Однако из-за проблем со здоровьем все мечты самого спортсмены и надежды нашего тренерского штаба полетели в тартарары.

Мусэрский мало играл в Лиге наций, а последние матчи вообще пропустил. Теперь причина понятна.

— Травма, — прокомментировал он одним словом расширенный олимпийский список из 14 игроков (останется 12), в котором его не оказалось. — Приехал с ней на Лигу наций. Там усугубил. Рецидив.

— Насколько это болезненный удар?

— Я тренировался, играл и желал поехать на Олимпиаду очень сильно. Была цель выступить в Японии хорошо.

Переживал из-за этой травмы довольно серьезно. Да что там говорить, до сих пор не отпустило. Не буду лукавить, морально мне очень тяжело. Знаю свои возможности, форму. Но случилось вот такое.

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— Когда все стало понятно? На Лиге наций?

— Уже в России, после обследования. Там, в Римини, еще верил, что можно что-то сделать.

— Операция потребуется?

— Операция, к счастью, не нужна, но восстанавливаться надо будет довольно долго.

— Ваше будущее в сборной России — открытая книга? В следующем году домашний чемпионат мира.

— Будет видно. Я пока не оправился от этих новостей, поэтому мне сложно говорить о завтрашнем дне.

Пока просто хочу пожелать нашей команде удачи и успеха. Буду болеть и всей душой переживать за нее.

П

Задачи на Токио не меняются

Можно только представить, что сейчас внутри у Мусэрского. Получить травму практически перед стартом Игр — это жесть. У Дмитрия вообще своеобразные отношения с Олимпиадами. Все помнят Лондон-2012. Там он стал одним из главных героев драматичного финала. Это золотая история мирового спорта.

Но после этого была непростая глава с Рио-де-Жанейро. Сначала с олимпийским отбором, а потом проблемы со здоровьем всплыли непосредственно на финальном этапе подготовки — и он не попал в заявку. Хотя Владимир Алекно до последнего верил, что Мусэрский наберет кондиции к главному старту.

И вот теперь — Токио.

К Парижу-2024 великану будет 35 лет, и его шансы на французскую Олимпиаду с учетом конкуренции в сборной невелики. Наверное, красивой точкой в его отношениях с национальной командой стал бы домашний чемпионат мира следующего года.

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Что же до Токио, то с Дмитрием Россия, безусловно, выглядела бы более грозно и вариативно. Но его отсутствие — это не приговор. В последние 5—6 лет Мусэрский точно не был первой скрипкой сборной. Многие турниры вообще пропускал. И команда даже близко не зависима от него настолько, насколько Франция от Нгапета или Иран от Маруфа.

Травма олимпийского чемпиона Лондона и одного из самых узнаваемых волейболистов планеты — драма. Но задачи у мужской сборной все те же. После провала хоккея, футбола и баскетбола волейболистам придется отдуваться за всех российских игровиков разом.

Владимир Иванов

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