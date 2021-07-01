Мусэрский не выступит на Олимпиаде из-за травмы. Это драма для него и потеря для России
Дмитрий сильно переживает, но для нашей команды его отсутствие в заявке — не приговор.
Дмитрий сильно переживает, но для нашей команды его отсутствие в заявке — не приговор.
32-летний Мусэрский провел шикарный сезон в Японии. Свой «Сантори» он привел к историческому чемпионству, сам стал MVP турнира и лучшим подающим. Такой Дмитрий российской сборной очень нужен. Он мог бы закрыть сразу две позиции — блок (свою родную) и диагональ (менять Макса Михайлова, когда у того не пойдет). И это было бы фишкой нашей команды.
Однако
Мусэрский мало играл в Лиге наций, а последние матчи вообще пропустил. Теперь причина понятна.
— Травма, — прокомментировал он одним словом расширенный олимпийский список из 14 игроков (останется 12), в котором его не оказалось. — Приехал с ней на Лигу наций. Там усугубил. Рецидив.
— Насколько это болезненный удар?
— Я тренировался, играл и желал поехать на Олимпиаду очень сильно. Была цель выступить в Японии хорошо.
Переживал
— Когда все стало понятно? На Лиге наций?
— Уже в России, после обследования. Там, в Римини, еще верил, что можно
— Операция потребуется?
— Операция, к счастью, не нужна, но восстанавливаться надо будет довольно долго.
— Ваше будущее в сборной России — открытая книга? В следующем году домашний чемпионат мира.
— Будет видно. Я пока не оправился от этих новостей, поэтому мне сложно говорить о завтрашнем дне.
Пока просто хочу пожелать нашей команде удачи и успеха. Буду болеть и всей душой переживать за нее.
Можно только представить, что сейчас внутри у Мусэрского. Получить травму практически перед стартом Игр — это жесть. У Дмитрия вообще своеобразные отношения с Олимпиадами. Все помнят Лондон-2012. Там он стал одним из главных героев драматичного финала. Это золотая история мирового спорта.
Но после этого была непростая глава с
И вот теперь — Токио.
К Парижу-2024 великану будет 35 лет, и его шансы на французскую Олимпиаду с учетом конкуренции в сборной невелики. Наверное, красивой точкой в его отношениях с национальной командой стал бы домашний чемпионат мира следующего года.
Что же до Токио, то с Дмитрием Россия, безусловно, выглядела бы более грозно и вариативно. Но его отсутствие — это не приговор. В последние 5—6 лет Мусэрский точно не был первой скрипкой сборной. Многие турниры вообще пропускал. И команда даже близко не зависима от него настолько, насколько Франция от Нгапета или Иран от Маруфа.
Травма олимпийского чемпиона Лондона и одного из самых узнаваемых волейболистов планеты — драма. Но задачи у мужской сборной все те же. После провала хоккея, футбола и баскетбола волейболистам придется отдуваться за всех российских игровиков разом.
Владимир Иванов