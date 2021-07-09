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9 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки с поражения стартовали на молодежном ЧМ

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки с поражения стартовали на молодежном чемпионате мира (U-20), который проходит в Роттердаме (Нидерланды) и Кортрейке (Бельгия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команда под руководством Ольги Пальчевской уступила сверстницам из Польши — 0:3 (14:25, 19:25, 17:25). Если в первом сете белоруски позволили соперницам с самого начала захватить инициативу и дойти до победы с комфортным счетом, то во второй партии развернулась куда более упорная борьба. К сожалению, польки были более точны в завершающей фазе атак и на блоке, сумев оставить за собой и данный отрезок матча. В третьем сете белоруски также не смогли взять верх над соперницами, которые доминировали во всех компонентах игры и допускали гораздо меньше ошибок.

Самыми результативными игроками матча в составе сборной Беларуси стали Ксения Лебедкина, записавшая на свой счет 9 очков и Дарья Савчук (6 пунктов). Для сравнения: у полек наиболее результативно сыграли Мартина Чирнянска, у которой 20 очков, и Юлита Пясецка — 15 пунктов.

Завтра, 10 июля, белоруски, которые попали в группу D, сыграют со сверстницами из Египта (начало встречи в 21.30), а 11 июля их ждет матч со сборной Италии (в 16.00).

Всего в чемпионате мира участвуют 16 команд. В квартете А выступают молодежные сборные Нидерландов, Бразилии, Аргентины и Руанды. В группе В за выход в следующий круг соревнований спорят дружины Бельгии, Сербии, Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико. В группе С играют волейболистки из России, Таиланда, Турции и США.

Состав белорусской дружины таков:

  • Анастасия Светник, Дарья Савчук, Дарья Бурак — блокирующие;.
  • Ксения Лебедкина, Дарья Борис, Эмилия Миканович — нападающие;.
  • Дарья Вакулко, Анна Карабинович — диагональные;.
  • Маргарита Захаренко, Елизавета Багаева — пасующие;.
  • Диана Васьковская, Виктория Костючик — либеро.

Завершится чемпионат мира U-20 cреди женских команд 18 июля.

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