Белорусские волейболистки с поражения стартовали на молодежном ЧМ

Команда под руководством Ольги Пальчевской уступила сверстницам из Польши — 0:3 (14:25, 19:25, 17:25). Если в первом сете белоруски позволили соперницам с самого начала захватить инициативу и дойти до победы с комфортным счетом, то во второй партии развернулась куда более упорная борьба. К сожалению, польки были более точны в завершающей фазе атак и на блоке, сумев оставить за собой и данный отрезок матча. В третьем сете белоруски также не смогли взять верх над соперницами, которые доминировали во всех компонентах игры и допускали гораздо меньше ошибок.