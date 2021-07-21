Российский волейболист объяснил значение нового девиза Олимпиады
Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Тарас Хтей рассказал, что значит для него новый девиз Игр, передает RT.
Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Тарас Хтей рассказал, что значит для него новый девиз Игр, передает RT.
«Не думаю, что идет речь о борьбе с разного рода неравенствами. Скорее есть желание поддержать всех атлетов, которые поехали в Токио. Страна подготовила спортсменов и верит в свою команду. Им сейчас приходится очень непросто. Они находятся в сложных условия», — сказал Хтей.
Сессия МОК 20 июля единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (лат. Citius, altius, fortius — communis).
Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.