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11:05 (мск), источник: Газета.Ру

Российский волейболист объяснил значение нового девиза Олимпиады

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Тарас Хтей рассказал, что значит для него новый девиз Игр, передает RT.

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Источник: РИА "Новости"

«Не думаю, что идет речь о борьбе с разного рода неравенствами. Скорее есть желание поддержать всех атлетов, которые поехали в Токио. Страна подготовила спортсменов и верит в свою команду. Им сейчас приходится очень непросто. Они находятся в сложных условия», — сказал Хтей.

Сессия МОК 20 июля единогласно одобрила изменение олимпийского девиза на «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (лат. Citius, altius, fortius — communis).

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Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден Олимпийским конгрессом в 1894 году перед началом первых в современной истории Игр, которые прошли в Афинах в 1896 году. Предложение внес основатель современной Олимпиады барон Пьер де Кубертен.

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