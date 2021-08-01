Российские волейболисты уверенно обыграли сборную Туниса на групповом этапе Олимпиады-2020
Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).
Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) в пользу российских волейболистов. Самым результативным из россиян стал Максим Михайлов, набравший 15 очков.
Отметим, что подопечные Туомаса Саммелвуо досрочно вышли в