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7 августа, источник: Спорт РИА Новости

Стояновский и Красильников завоевали серебро Олимпиады в пляжном волейболе

ТОКИО, 7 авг — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебряные медали Игр в Токио в пляжном волейболе по итогам матча с командой Норвегии.

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Российский дуэт уступил норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 17:21, 18:21.

Красильников и Стояновский стали первыми российскими олимпийскими медалистами в пляжном волейболе, который входит в программу Игр с 1996 года.

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Эта награда — 63-я для отечественной сборной на Играх в Токио. На счету российской команды 17 золотых, 24 серебряных и 22 бронзовых медалей.

Красильникову — 30 лет, Стояновскому — 24. Вместе они стали чемпионами мира в 2019 году и серебряными призерами чемпионата Европы в 2020-м. Также в 2017 году Красильников в дуэте с Никитой Ляминым выиграл бронзу чемпионата мира, в 2016-м вместе с Константином Семеновым — серебро чемпионата Европы.

Ранее в матче за бронзу катарцы Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан обыграли латвийцев Мартиньша Плявиньша и Эдгара Тоцса. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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