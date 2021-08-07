Драма в финале пляжного волейбола: Россия повела 8:4, но Красильников получил травму. У нас серебро…
Первое в истории.
Первое в истории.
Выход в финал Олимпийских игр Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского — логическое завершение их классной совместной трехлетки (в Рио-2016 Красильников был в полуфинале с Константином Семеновым). Было бы странно, не дойди действующие чемпионы мира до матча за золото. Тем более очень символично выиграть первый в истории мировой форум для России, а потом взять свое и на Олимпиаде. Да и отомстить норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму за то, что выбили в четвертьфинале Семенова и Илью Лешукова — тоже важная история.
Начал наш дуэт более чем убедительно. 3:0 — отличные атаки и эйс Красильникова. Затем задел увеличился до четырех мячей — 6:2. Было заметно, что скандинавы нервничают. Все изменилось после столкновения Красильникова с одним из норвежцев. Вячеслава заблокировали, при этом парни столкнулись ногами. Россиянам пришлось взять паузу, чтобы приложить лед к голеностопу нашего доигровщика. Этим они неосознанно помогли соперникам собраться, а вот сами
После этого Мол закидал парней подачами — 10:8. С каждым розыгрышем их отрыв рос — 15:11. У нас совсем пропала страховка, а еще перестали удаваться точные силовые атаки — 13:18. Когда Мол и Серум добрались до сетболов, Красильников и Стояновский попытались сделать камбэк (отыграли два очка), но опытных норвежцев было уже сложно остановить, хотя они на всякий случай взяли
Во второй партии волейболисты воспользовались планом Б, начав подавать не в Мола, а в Серума. И это сработало. Россияне затянули соперников в обмен мячами, который закончился после счета 7:7: норвежцы провели классную атаку, а потом наши допустили ошибку — 7:9. Вернуться в игру помог лишь блок Стояновского. Тот вспомнил, что не зря считается одним из лучших в мире в этом компоненте — 11:11.
Долго равновесие, увы, не продлилось. Оппоненты тоже включились на блоке — 16:12. Найти
Оба были расстроены, но явно понимали, что проиграли свой финал еще в первом сете. Столкновение Красильникова и норвежца разрушило весь боевой настрой парней. Не было сегодня на площадке тех агрессивных и уверенных в себе игроков, которые вынесли в полуфинале лучшую пару мира из Катара. Но пусть это будет уроком на будущее. До Олимпиады в Париже осталось всего три года. Если Красильников и Стояновский захотят, обязательно увезут из столицы Франции свои золотые медали.