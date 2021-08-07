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7 августа, источник: Чемпионат.com

Российский «пляжник» Красильников: в первые 10 минут после финала хотелось провалиться

Российский «пляжник» Вячеслав Красильников прокомментировал поражение в финале Олимпиады в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Он в дуэте с Олегом Стояновским проиграл норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).

«Что хочется сказать… Не получилось того финала, который мы планировали. В первые 10 минут после игры хотелось провалиться. Но всё же я понимаю, что мы с моим напарником, моим другом сделали большое дело. Мы очень рады, что смогли это сделать, добиться этого успеха для нашей страны. Это очень круто.

Всем большое спасибо, кто болел и поддерживал нас на протяжении турнира. Норвежцы молодцы, они красавцы. Сегодня они были лучше», — сказал Красильников на видео, опубликованном в его «инстаграме».

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