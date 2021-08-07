Российский «пляжник» Красильников: в первые 10 минут после финала хотелось провалиться

«Что хочется сказать… Не получилось того финала, который мы планировали. В первые 10 минут после игры хотелось провалиться. Но всё же я понимаю, что мы с моим напарником, моим другом сделали большое дело. Мы очень рады, что смогли это сделать, добиться этого успеха для нашей страны. Это очень круто.



Всем большое спасибо, кто болел и поддерживал нас на протяжении турнира. Норвежцы молодцы, они красавцы. Сегодня они были лучше», — сказал Красильников на видео, опубликованном в его «инстаграме».