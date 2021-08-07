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7 августа, источник: Газета.Ру

Тест не подтвердил применение допинга волейболисткой из Бразилии, сыгравшей с Россией

Тест на допинг волейболистки сборной Бразилии Тандары Кайшеты во время летних Олимпийских игр — 2020 в Токио дал отрицательный результат, сообщает ТАСС.

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Источник: AP 2021
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«Подкомитет дисциплинарной группы FIVB подчеркнул, что предполагаемые неблагоприятные аналитические данные спортсменки были основаны на тесте, проведенном более чем за две недели до начала олимпийских соревнований по волейболу, и что у нее был отрицательный результат во время Игр», — заявили в Международной Федерации волейбола (FIVB).

Спортсменка была отстранена от матчей олимпийского турнира из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Она принимала участие в четвертьфинальной встрече против команды России (3:1).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Ранее сообщалось, что результаты сборной Бразилии на Олимпийских играх — 2020 в Токио остаются в силе, несмотря на положительную допинг-пробу волейболистки Тандары Кайшеты.

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