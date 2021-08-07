Тест не подтвердил применение допинга волейболисткой из Бразилии, сыгравшей с Россией

У бразильской волейболистки нашли допинг после матча с Россией. Могут ли наши подать протест на проигранный четвертьфинал?

«Подкомитет дисциплинарной группы FIVB подчеркнул, что предполагаемые неблагоприятные аналитические данные спортсменки были основаны на тесте, проведенном более чем за две недели до начала олимпийских соревнований по волейболу, и что у нее был отрицательный результат во время Игр», — заявили в Международной Федерации волейбола (FIVB).