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7 августа, источник: Чемпионат.com

Российские волейболисты на тай-брейке уступили Франции в финале Олимпиады-2020

Российские волейболисты стали серебряными призёрами Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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В финальном матче подопечные Туомаса Саммельвуо уступили две первые партии сборной Франции — 23:25 и 17:25. У россиян не шла подача.

В третьем сете на площадку вышел герой полуфинала с Бразилией Ярослав Подлесных, и Россия сумела переломить ход игры. Дважды по 25:21 — и золотые медали разыгрывались на тай-брейке.

Сценарий Лондона — 2012 не повторился — французы выиграли решающую партию со счётом 15:12.

Самым результативным игроком сборной России в финале стал Максим Михайлов, принесший команде 21 очко. 20 баллов на счету Егора Клюки.

Напомним, что на групповом этапе российские волейболисты проиграли французам со счётом 1:3. До финала это было единственное поражение национальной команды на турнире.

Сборная Франции ранее никогда не поднималась выше восьмого места на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-де-Жанейро французы не сумели даже выйти из группы.

Для сборной России это второе серебро в истории. Первое было завоёвано в 2000 году. Также в активе россиян золото и две бронзы.

Олимпийские игры — 2020. Волейбол. Мужчины. Финал

Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

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