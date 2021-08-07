Второй подвиг подряд России не удался. Франция — олимпийский чемпион по волейболу

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Финал

Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Франция — крайне неприятный оппонент. Вроде бы есть супербомбардир Нгапет и связующий с сумасшедшей подачей Бризар, но в остальном это ровная, очень качественная команда без звезд такой величины, как эти двое.

Но вместе с тем у всех «Трехцветных» — прекрасные навыки игры в защите, в сантиметрах от паркета, они иногда тащат какие-то невероятные мячи. Если не добивать до пола против такого соперника, то проблемы гарантированы. «Земляные червяки», как с юмором, но и не без уважения называют подобные коллективы, выматывают оппонента бесконечными сейвами, а потом берут свое за счет какого-нибудь «мусорного» мяча в атаке.

Секрет французов

Наши, конечно, прекрасно осведомлены о манере французов. Поэтому в первом сете связующий Кобзарь при первой же возможности нагружал оба наших центра, Куркаева (заменившего в старте Вольвича) и Яковлева. Это до определенного момента работало: «большие» реализовали в партии пять из шести попыток, да и в тот единственный раз, когда мяч остался в игре, россияне добили его в следующей атаке.

Прибавьте сюда уверенный прием — и становится понятно, почему команда Саммелвуо повела 22:18. Но тут на подачу вышел Бризар…

Пасующий французов принялся засаживать в нашу площадку со всей дури, к чему мы оказались не готовы. Несколько «снарядов» от Бризара позволили «Трехцветным» достать Россию, затем сработала та самая оборона, плюс помогли удачные действия в атаке. Так Франция в самой концовке вырвала уже безнадежный, казалось бы, сет — 25:23.

Начало второго стало продолжением заключительных розыгрышей первого. Франция каким-то невероятным образом подтаскивала совершенно нетащимое, по полной программе расчехлил свою пушку Нгапет (всего в матче он наберет 26 очков). К тому же еще на старте финала россияне стали испытывать трудности со своей подачей — пять ошибок, то же самое продолжилось после перерыва. В итоге отрыв быстро дорос до комфортных для соперника пяти мячей. 11:6, 13:8, 15:10… А потом счет стал и вовсе 19:12.

Россияне сумели приблизиться — 19:16, дав надежду на повторение сценария третьего сета полуфинала с Бразилией, когда сумели героически ликвидировать гандикап с 13:20. Однако французы почти сразу сделали пару брейков за счет все той же обороны на задней линии и блока, Патри сделал эйс — и вот на табло уже 17:25. А по поднятым мячам в защите счет по итогам двух партий оказался 17:11 в пользу «Трехцветных» — вот и весь секрет…

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSRxvDDMMD4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Погоня

Чтобы переломить ход финала, Саммелвуо требовалось что-то срочно менять. Финн пошел на перестановки: третий сет у нас начали Панков вместо Кобзаря и Подлесных вместо Волкова. Поначалу работало — до 6:6 шли качели, когда каждый забивал после подачи соперника. Россия даже вышла вперед (7:6) — французы подарили нам это очко, коснувшись сетки в моменте, когда Клюка никак не доставал неудачную передачу Панкова.

Но Нгапет… Как же хорош этот парень! Едва у наших начало что-то получаться, «девятка» «трехветных» засандалил эйс, а в следующем розыгрыше достал мяч уже за бортами, который партнеры у сетки превратили в набранное очко, накрыв двойным блоком скидку Клюки.

Создалось впечатление, что в какой-то момент разладилось у Панкова: передачи «гуляли», никак не находя нужные для партнеров высоту и темп. Тем не менее россияне сумели собраться: пару раз атаки оппонентов смягчил блок, где-то затруднили прием, удачно бил Михайлов — как результат, мы повели 16:15. Это еще ничего не значило бы, если бы помощь не пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. Супер-Нгапет допустил две ошибки подряд, позволив россиянам создать задельчик, а эйс Подлесных и неудачный челлендж Франции добили ее. Сет остался за нами!

В четвертом парни Саммелвуо поначалу дали сопернику фору в три очка — их не столько завоевали «Трехцветные», сколько помогли наши ошибки. Однако что-что, а характер у этой сборной есть. Рывок, завершившийся блоком «по ногтям» Клевено от Панкова, — и мы уже впереди 9:8. В дальнейшем Россия, словно силач, гнущий подкову на ярмарке, медленно, но верно сжимала французов — два очка преимущества, три…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSRvB5IM8MG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSRvB5IM8MG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSRvB5IM8MG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Трагедия тай-брейка

Ключевым моментом партии стало, пожалуй, попадание Бризара в сетку с подачи, когда на табло горело 19:18 в пользу команды ОКР. Самая опасная расстановка соперника прошла для нас без последствий, и россияне дожали сет — 25:21. Все должен был решить тай-брейк.

Который мы начали с трех брейков подряд на подаче Панкова! И едва не заработали четвертый — французы чудом подстраховали нападающего после удара в блок. Счастье, казалось, вот оно, совсем рядом…

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Разрыв в три очка держался до счета 6:3. А затем удача повернулась лицом к «Трехцветным» — усилиями в основном блестящего Нгапета они нас догнали. И даже набрали седьмой балл после чуть неточного удара Яковлева первым темпом — совсем немного в аут.

Пошли дикие по нервам и напряжению качели. Очень важный мяч после блестящей защиты сзади забил Клюка, сделав 10:10. Но как же обидно, что почти сразу россияне не справились с не самой сложной подачей Патри — 11:13…

Это решило все. Клюка вгвоздил мяч в девятый метр, но тут же Бризар выполнил неожиданную скидку, а следом Михайлов пробил в аут. Франция — чемпион. Россия — вторая.

Однако все равно снимаю шляпу перед нашей сборной. Да, повторить чудо полуфинала не получилось, но команда Саммелвуо провела выдающийся турнир.