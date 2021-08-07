Второй подвиг подряд России не удался. Франция — олимпийский чемпион по волейболу
Российская команда уступила в финале в напряженнейшей борьбе — 2:3.
Российская команда уступила в финале в напряженнейшей борьбе — 2:3.
Финал
Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).
Франция — крайне неприятный оппонент. Вроде бы есть супербомбардир Нгапет и связующий с сумасшедшей подачей Бризар, но в остальном это ровная, очень качественная команда без звезд такой величины, как эти двое.
Но вместе с тем у всех «Трехцветных» — прекрасные навыки игры в защите, в сантиметрах от паркета, они иногда тащат
Наши, конечно, прекрасно осведомлены о манере французов. Поэтому в первом сете связующий Кобзарь при первой же возможности нагружал оба наших центра, Куркаева (заменившего в старте Вольвича) и Яковлева. Это до определенного момента работало: «большие» реализовали в партии пять из шести попыток, да и в тот единственный раз, когда мяч остался в игре, россияне добили его в следующей атаке.
Прибавьте сюда уверенный прием — и становится понятно, почему команда Саммелвуо повела 22:18. Но тут на подачу вышел Бризар…
Пасующий французов принялся засаживать в нашу площадку со всей дури, к чему мы оказались не готовы. Несколько «снарядов» от Бризара позволили «Трехцветным» достать Россию, затем сработала та самая оборона, плюс помогли удачные действия в атаке. Так Франция в самой концовке вырвала уже безнадежный, казалось бы, сет — 25:23.
Начало второго стало продолжением заключительных розыгрышей первого. Франция
Россияне сумели приблизиться — 19:16, дав надежду на повторение сценария третьего сета полуфинала с Бразилией, когда сумели героически ликвидировать гандикап с 13:20. Однако французы почти сразу сделали пару брейков за счет все той же обороны на задней линии и блока, Патри сделал эйс — и вот на табло уже 17:25. А по поднятым мячам в защите счет по итогам двух партий оказался 17:11 в пользу «Трехцветных» — вот и весь секрет…
Чтобы переломить ход финала, Саммелвуо требовалось
Но Нгапет… Как же хорош этот парень! Едва у наших начало
Создалось впечатление, что в
В четвертом парни Саммелвуо поначалу дали сопернику фору в три очка — их не столько завоевали «Трехцветные», сколько помогли наши ошибки. Однако
Ключевым моментом партии стало, пожалуй, попадание Бризара в сетку с подачи, когда на табло горело 19:18 в пользу команды ОКР. Самая опасная расстановка соперника прошла для нас без последствий, и россияне дожали сет — 25:21. Все должен был решить
Который мы начали с трех брейков подряд на подаче Панкова! И едва не заработали четвертый — французы чудом подстраховали нападающего после удара в блок. Счастье, казалось, вот оно, совсем рядом…
Разрыв в три очка держался до счета 6:3. А затем удача повернулась лицом к «Трехцветным» — усилиями в основном блестящего Нгапета они нас догнали. И даже набрали седьмой балл после чуть неточного удара Яковлева первым темпом — совсем немного в аут.
Пошли дикие по нервам и напряжению качели. Очень важный мяч после блестящей защиты сзади забил Клюка, сделав 10:10. Но как же обидно, что почти сразу россияне не справились с не самой сложной подачей Патри — 11:13…
Это решило все. Клюка вгвоздил мяч в девятый метр, но тут же Бризар выполнил неожиданную скидку, а следом Михайлов пробил в аут. Франция — чемпион. Россия — вторая.
Однако все равно снимаю шляпу перед нашей сборной. Да, повторить чудо полуфинала не получилось, но команда Саммелвуо провела выдающийся турнир.
Спасибо, пацаны! Мы не прощаемся с вами, а говорим «до свидания» — до будущих побед!