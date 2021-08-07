«Тяжело принимать такое поражение, но серебро Олимпиады — это здорово». Саммелвуо — о проигрыше России в финале ОИ
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо дал оценку игре своей команды в финальном поединке Олимпийских игр.
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо дал оценку игре своей команды в финальном поединке Олимпийских игр.
В финале Олимпиады россияне уступили команде Франции в 5 сетах со счетом 2−3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).
«Нам тяжело принимать такое поражение. Мы большие молодцы. Счет был 0:2, был момент в третьей партии, когда мы проигрывали и могли уступить разгромно. Но показали характер и вернулись в борьбу.
Четвертую партию сыграли отлично. Но эту игру сделали моменты. Может, немного торопились в пятой партии. Но французы молодцы, дождались своего момента и воспользовались им. Сейчас тяжело на душе, но второе место на Олимпиаде это все равно здорово», — приводит слова Саммелвуо корреспондент Sport24 Константин Лесик.