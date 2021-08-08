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8 августа, источник: Спорт-Экспресс

Сербские волейболистки победили сборную Корею в матче за бронзовые медали Олимпиады

Женская сборная Сербии по волейболу в матче за бронзовые медали Олимпиады-2020 обыграли кореянок.

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Источник: Reuters

Сербские волейболистки победили со счетом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15). В матче за золотые награды встретятся США и Бразилия.

Для женской волейбольной сборной Сербии это вторые медали Игр за всю историю: на Олимпиаде-2016 сербки уступили в финале Китаю и завоевали серебряные награды.

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