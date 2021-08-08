Женская сборная США по волейболу выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

Для сборной США это 39-я золотая медаль на Олимпиаде в Токио.

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В противостоянии за бронзу сербки победили сборную Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Российские волейболистки в четвертьфинальном матче уступили сборной Бразилии со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная США: 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. На втором месте располагается сборная Китая (38−31−18), на третьем — Япония (27−14−17).