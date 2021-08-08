Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Химки
20
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
14«Динамо» обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
8 августа, источник: Чемпионат.com

Женская сборная США по волейболу выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

Женская сборная США выиграла золото в олимпийском турнире по волейболу.

Наверх
Источник: Reuters

Для сборной США это 39-я золотая медаль на Олимпиаде в Токио.

Во время загрузки произошла ошибка.

В противостоянии за бронзу сербки победили сборную Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Российские волейболистки в четвертьфинальном матче уступили сборной Бразилии со счётом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная США: 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. На втором месте располагается сборная Китая (38−31−18), на третьем — Япония (27−14−17).

Читайте также
 Американская гимнастка Байлз провалилась на Олимпиаде!
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Сборная России объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2022
Орлов: Дзюба никакой, Соболев деградирует. Логичное решение
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
Общий долг «Барселоны» составляет почти 1,5 млрд евро
Карпин: Конфликт с Дзюбой не то, что исчерпан – мне не до этого
Фукс сыграл в России всего 12 минут и уже готов уехать в Испанию
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь