Воронков: Волейболисты сборной России проявили героизм в финале и тоже заслужили золотую медаль Олимпиады

«Пятая партия — это почти лотерея. Тут многое зависит от удачи. Поэтому нельзя сказать, что наши ребята проиграли. Наоборот, они проявили героизм, не опустили рук после первых двух партий… Ну, а французы на Олимпиаде и до этого отличались невероятными бойцовскими качествами. Напомню, в группе они потерпели три поражения, были на волоске от того, чтобы не попасть в плей-офф.

Но в нужный момент собрались, одержали ключевую для них победу над нашими. И то же самое сделали в финале. Все решили несколько розыгрышей на тай-брейке, которые остались за Францией. Поэтому она заслужила золото. Но то же самое можно было бы сказать и о сборной России, выиграй те мячи наши.