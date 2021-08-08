Воронков: Волейболисты сборной России проявили героизм в финале и тоже заслужили золотую медаль Олимпиады

«Пятая партия — это почти лотерея. Тут многое зависит от удачи. Поэтому нельзя сказать, что наши ребята проиграли. Наоборот, они проявили героизм, не опустили рук после первых двух партий… Ну, а французы на Олимпиаде и до этого отличались невероятными бойцовскими качествами. Напомню, в группе они потерпели три поражения, были на волоске от того, чтобы не попасть в плей-офф.
Но в нужный момент собрались, одержали ключевую для них победу над нашими. И то же самое сделали в финале. Все решили несколько розыгрышей на тай-брейке, которые остались за Францией. Поэтому она заслужила золото. Но то же самое можно было бы сказать и о сборной России, выиграй те мячи наши.
Туомас Саммелвуо — очень прагматичный тренер. Все видит на расстоянии. И все у него просчитано наперед. Он отлично знает, в какой момент и как использовать сильные качества того или иного волейболиста. Именно поэтому на Олимпиаде у нас так хорошо работали замены. Выходы Ярослава Подлесных, Ильяса Куркаева, Виктора Полетаева… И, конечно, Саммельвуо максималист. Что «Зенит», что сборная всегда борются только за первое место. Отсюда такое разочарование после финала, — приводит слова Воронкова «Плеймейкер».