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21 августа, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки уступили команде Хорватии во втором матче ЧЕ-2021

21 августа, Минск Корр. БЕЛТА/ Белорусские волейболистки уступили соперницам из Хорватии во втором матче финальной стадии чемпионата Европы со счетом 0:3 (19:25, 23:25, 15:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Начало первого сета сложилось для белорусок весьма оптимистичным. Однако удержать завоеванное преимущество команда Станислава Саликова не смогла. Середина и концовка стартового отрезка игры сложилась под диктовку представительниц «шашечной» дружины.

Во втором сете команды долгое время шли вровень, однако в его концовке хорватки смогли окончательно перехватить инициативу и увеличить свое преимущество.

После перерыва хорватки создали себе комфортный отрыв на подаче Лауры Милош — 8:0. Станислав Саликов пустил в ход замены, однако это помогло лишь отчасти. Хорватки продолжали диктовать свои условия. Белорусская команда старалась перехватить инициативу, но тщетно.

Наиболее результативными игроками встречи стали Саманта Фабрис (15 очков) и Лаура Милош (14) у хорваток. В белорусской команде по восемь пунктов у Анастасии Гарелик и Веры Костючик.

В первом туре команда Станислава Саликова уступила итальянкам 0:3. Следующие матчи на групповой стадии континентального форума белоруски сыграют с командами Швейцарии (23 августа, 21.15), Венгрии (25 августа, 19.00) и Словакии (26 августа, 18.00).

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