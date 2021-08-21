Белорусские волейболистки уступили команде Хорватии во втором матче ЧЕ-2021

Начало первого сета сложилось для белорусок весьма оптимистичным. Однако удержать завоеванное преимущество команда Станислава Саликова не смогла. Середина и концовка стартового отрезка игры сложилась под диктовку представительниц «шашечной» дружины.



Во втором сете команды долгое время шли вровень, однако в его концовке хорватки смогли окончательно перехватить инициативу и увеличить свое преимущество.

После перерыва хорватки создали себе комфортный отрыв на подаче Лауры Милош — 8:0. Станислав Саликов пустил в ход замены, однако это помогло лишь отчасти. Хорватки продолжали диктовать свои условия. Белорусская команда старалась перехватить инициативу, но тщетно.

Наиболее результативными игроками встречи стали Саманта Фабрис (15 очков) и Лаура Милош (14) у хорваток. В белорусской команде по восемь пунктов у Анастасии Гарелик и Веры Костючик.