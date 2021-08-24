Российские волейболистки досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата Европы
В этом россиянкам помогла победа Бельгии над командой Боснии и Герцеговины.
В этом россиянкам помогла победа Бельгии над командой Боснии и Герцеговины.
Женская сборная Бельгии выиграла у команды Боснии и Герцеговины со счетом 3:0 в матче четвертого тура чемпионата Европы по волейболу. Бельгийки после этой победы занимают второе место в группе А, одержав три победы. Российская команда с двумя победами идет на третьем месте.
Благодаря победе Бельгии Россия гарантировано попадает в первую четверку в группе и проходит в 1/8 финала ЧЕ. Накануне россиянки проиграли бельгийкам со счетом 3:2. До этого спортсменки из России обыграли сборные Франции (3:1) и Азербайджана (3:0).
В следующем туре команда РФ сыграет со сборной Сербии. Матч состоится 25 августа.