Российские волейболистки досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

Женская сборная Бельгии выиграла у команды Боснии и Герцеговины со счетом 3:0 в матче четвертого тура чемпионата Европы по волейболу. Бельгийки после этой победы занимают второе место в группе А, одержав три победы. Российская команда с двумя победами идет на третьем месте.