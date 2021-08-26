Юная русская сборная дала нереальный бой топовому фавориту Евро. Такого от наших никто не ожидал

После поражения от Бельгии (2:3) сборная России была сильно расстроена. В миксте из девушек остановилась только опытная Евгения Старцева, которая научилась переживать поражения менее остро. К счастью, уже на следующий день команда была бодра (после победы бельгиек над Боснией и Герцеговиной мы вышли в плей-офф), настраиваясь на важную игру с Сербией. К ней требовалось подойти не только физически свежимы, но и психологически заряженными: болельщики соперниц обещали устроить не самую приятную жизнь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CS6LkV8sKlW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CS6LkV8sKlW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CS6LkV8sKlW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России? (@rusvolleyteam)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И устроили. Сербы завелись так, что наши не успели опомниться, а на табло было уже 1:4. У россиянок сбоил прием. Компенсировать это слабое место блоком не получалось. Соперницы не замечали не только его, а вообще все. Тем не менее уйти далеко у них не получилось — 8:8. Наши старались подбадривать друг друга, но перекричать фанатов на трибунах было нереально. Они старались сбивать волейболисток на подаче. Может быть поэтому Арина Федоровцева не смогла наколотить ни одного эйса. У сербок же их набралось четыре.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--708159e4d1af2b0c7eb8" data-vnd="708159e4d1af2b0c7eb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=708159e4d1af2b0c7eb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно эйсы помогли спастись команде Зорана Терзича: со счета 8:10 его игрокам удалось не только отыграться, но и выйти вперед — 15:13. Тут наши снова их остановили (16:16, 18:18), но забыли про Тияну Бошкович. Мы должны были брать свое за счет атак, если хотели оставаться в борьбе. Вот только одних усилий Федоровцевой и Ксении Смирновой оказалось мало, а Анна Лазарева не всегда была точна. После ее неудачной скидки все посыпалось (18:19). Потом еще ошиблась и Елизавета Котова — 18:20. Перерывы Серджио Бузато камбэку не помогли — 22:25.

Во втором сете наши оживились, хотя никто из девушек и не набрал за партию больше трех очков. На старте мы уверенно вели — 5:2, 9:6. Во многом это случилось благодаря расподававшейся Федоровцевой. Ее действия даже заставили подать голос немногочисленных россиян на трибунах. В это время Терзич вынужден был взять тайм-аут, чтобы взбодрить свою команду. И это бы не помогло, если наш прием наладился. Вот только этот компонент оставался проблемой (как и защита), которой пользовались соперницы. Вскоре не стало получаться и с атакой. Бузато выпустил на площадку вместо Федоровцевой Ирину Капустину. Произошла и замена связующей — Старцева появилась вместо Полины Матвеевой. Жаль, что было не только поздно, но и бесполезно — 13:20. Когда сербки расслабились, наши смогли подтянуться по счету и на этом все закончилось — 19:25.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CS4oqXDsQnS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CS4oqXDsQnS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CS4oqXDsQnS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России? (@rusvolleyteam)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Казалось, после такого оправиться уже нельзя, но Россия показала характер. Повести в партии у Сербии так ни разу и не получилось — 3:6, 7:10. Да, они сравнивали (12:12), но брака было так много, что наша команда за это сразу же наказывала. Совсем не улучшала игру сборной Бошкович, отправлявшая мячи в ауты. У нас могло быть получше с качеством, но и без него все шло как надо (процент приема заметно вырос): у соперниц срывались атки — 13:16. В какой-то момент на площадке появилась Юлия Бровкина, которой удалось восстановиться после травмы. Она усилила блок. Но героиней сета стала не она, а Федоровцева. Арина провела время на подаче так плодотворно, что этого хватило для того, чтобы добраться до сетболов — 24:15. Тайм-аут Терзича никак ее не сбил. Да и болельщики из России были гораздо громче. 25:16 — хорошее настроение и продолжение матча были обеспечены.

С таким же огоньком мы начали и четвертый сет. Нас не остановил счет 3:7. Точнее Смирнову, которая разошлась на подаче — 7:7. Вскоре россиянки вышли вперед — 9:7. Сербки были в замешательстве, но ненадолго — 10:10. Непонятно, что случилось с нашими, но одна Бошкович свела все усилия девушек Бузато на нет. Особенно сильно от нее пострадала Смирнова, которую она запуляла атаками — 11:14. Эта серия негативно сказалась на настроении сборной — 12:18. Очередной выход Федоровцевой подарил надежду на чудо — 16:19. Разрыв быстро сократился до двух мячей — 19:21. А после аута соперниц до одного — 20:21. Федоровцева сравняла счет (21:21), а потом вывела своих вперед — 22:23. Под звучные «Россия, Россия, Россия» с трибун болельщики придавали команде уверенности. Сетболы Сербия подарила нам сама — 22:24. Отыграть удалось оба, но Федоровцева огорчила фанатов соперниц — 25:24. Затем Матвеева круто подала, переведя матч на тай-брейк — 26:24.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CS_tP8Ustoy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CS_tP8Ustoy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CS_tP8Ustoy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tijana Bošković | Fan Page (@onlytijanaboskovic)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пятая партия тоже изобиловала эйсами от наших волейболисток, но выйти вперед они не помогали. Большая часть игрового времени вообще прошла на обмене мячами. Слом случился в середине сета. Подача в сетку и атака Лазаревой в аут позволили соперницам выйти вперед — 11:9. Федоровцева сократила разрыв, но следующая подача Матвеевой, увы, не удалась — 10:12. Дальше ошибки посыпались одна за другой. Больше ни одного мяча Россия так и не выиграла — 10:15. Тем не менее огорчаться поражению явно не стоило. До начала матча ведь никто не верил, что команда сможет провести на площадке больше трех сетов. В итоге же получилось самое настоящее волейбольное шоу.

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Заключительный матч в группе Россия проведет 26 августа (18:00 по Москве) с одними из аутсайдеров турнира: Босния и Герцеговина уже точно не выйдет в плей-офф (как и Азербайджан). Важно победить, чтобы спокойно занять третье место и не попасть на еще одного фаворита (Италию).