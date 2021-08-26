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12:01 (мск), источник: Sport24

Юная русская сборная дала нереальный бой топовому фавориту Евро. Такого от наших никто не ожидал

Девчонкам не повезло на тай-брейке.

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Источник: Eurovolley

После поражения от Бельгии (2:3) сборная России была сильно расстроена. В миксте из девушек остановилась только опытная Евгения Старцева, которая научилась переживать поражения менее остро. К счастью, уже на следующий день команда была бодра (после победы бельгиек над Боснией и Герцеговиной мы вышли в плей-офф), настраиваясь на важную игру с Сербией. К ней требовалось подойти не только физически свежимы, но и психологически заряженными: болельщики соперниц обещали устроить не самую приятную жизнь.

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И устроили. Сербы завелись так, что наши не успели опомниться, а на табло было уже 1:4. У россиянок сбоил прием. Компенсировать это слабое место блоком не получалось. Соперницы не замечали не только его, а вообще все. Тем не менее уйти далеко у них не получилось — 8:8. Наши старались подбадривать друг друга, но перекричать фанатов на трибунах было нереально. Они старались сбивать волейболисток на подаче. Может быть поэтому Арина Федоровцева не смогла наколотить ни одного эйса. У сербок же их набралось четыре.

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Именно эйсы помогли спастись команде Зорана Терзича: со счета 8:10 его игрокам удалось не только отыграться, но и выйти вперед — 15:13. Тут наши снова их остановили (16:16, 18:18), но забыли про Тияну Бошкович. Мы должны были брать свое за счет атак, если хотели оставаться в борьбе. Вот только одних усилий Федоровцевой и Ксении Смирновой оказалось мало, а Анна Лазарева не всегда была точна. После ее неудачной скидки все посыпалось (18:19). Потом еще ошиблась и Елизавета Котова — 18:20. Перерывы Серджио Бузато камбэку не помогли — 22:25.

Во втором сете наши оживились, хотя никто из девушек и не набрал за партию больше трех очков. На старте мы уверенно вели — 5:2, 9:6. Во многом это случилось благодаря расподававшейся Федоровцевой. Ее действия даже заставили подать голос немногочисленных россиян на трибунах. В это время Терзич вынужден был взять тайм-аут, чтобы взбодрить свою команду. И это бы не помогло, если наш прием наладился. Вот только этот компонент оставался проблемой (как и защита), которой пользовались соперницы. Вскоре не стало получаться и с атакой. Бузато выпустил на площадку вместо Федоровцевой Ирину Капустину. Произошла и замена связующей — Старцева появилась вместо Полины Матвеевой. Жаль, что было не только поздно, но и бесполезно — 13:20. Когда сербки расслабились, наши смогли подтянуться по счету и на этом все закончилось — 19:25.

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Казалось, после такого оправиться уже нельзя, но Россия показала характер. Повести в партии у Сербии так ни разу и не получилось — 3:6, 7:10. Да, они сравнивали (12:12), но брака было так много, что наша команда за это сразу же наказывала. Совсем не улучшала игру сборной Бошкович, отправлявшая мячи в ауты. У нас могло быть получше с качеством, но и без него все шло как надо (процент приема заметно вырос): у соперниц срывались атки — 13:16. В какой-то момент на площадке появилась Юлия Бровкина, которой удалось восстановиться после травмы. Она усилила блок. Но героиней сета стала не она, а Федоровцева. Арина провела время на подаче так плодотворно, что этого хватило для того, чтобы добраться до сетболов — 24:15. Тайм-аут Терзича никак ее не сбил. Да и болельщики из России были гораздо громче. 25:16 — хорошее настроение и продолжение матча были обеспечены.

С таким же огоньком мы начали и четвертый сет. Нас не остановил счет 3:7. Точнее Смирнову, которая разошлась на подаче — 7:7. Вскоре россиянки вышли вперед — 9:7. Сербки были в замешательстве, но ненадолго — 10:10. Непонятно, что случилось с нашими, но одна Бошкович свела все усилия девушек Бузато на нет. Особенно сильно от нее пострадала Смирнова, которую она запуляла атаками — 11:14. Эта серия негативно сказалась на настроении сборной — 12:18. Очередной выход Федоровцевой подарил надежду на чудо — 16:19. Разрыв быстро сократился до двух мячей — 19:21. А после аута соперниц до одного — 20:21. Федоровцева сравняла счет (21:21), а потом вывела своих вперед — 22:23. Под звучные «Россия, Россия, Россия» с трибун болельщики придавали команде уверенности. Сетболы Сербия подарила нам сама — 22:24. Отыграть удалось оба, но Федоровцева огорчила фанатов соперниц — 25:24. Затем Матвеева круто подала, переведя матч на тай-брейк — 26:24.

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Пятая партия тоже изобиловала эйсами от наших волейболисток, но выйти вперед они не помогали. Большая часть игрового времени вообще прошла на обмене мячами. Слом случился в середине сета. Подача в сетку и атака Лазаревой в аут позволили соперницам выйти вперед — 11:9. Федоровцева сократила разрыв, но следующая подача Матвеевой, увы, не удалась — 10:12. Дальше ошибки посыпались одна за другой. Больше ни одного мяча Россия так и не выиграла — 10:15. Тем не менее огорчаться поражению явно не стоило. До начала матча ведь никто не верил, что команда сможет провести на площадке больше трех сетов. В итоге же получилось самое настоящее волейбольное шоу.

***

Заключительный матч в группе Россия проведет 26 августа (18:00 по Москве) с одними из аутсайдеров турнира: Босния и Герцеговина уже точно не выйдет в плей-офф (как и Азербайджан). Важно победить, чтобы спокойно занять третье место и не попасть на еще одного фаворита (Италию).

Виктория Дмитриева

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