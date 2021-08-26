Юная русская сборная дала нереальный бой топовому фавориту Евро. Такого от наших никто не ожидал
Девчонкам не повезло на
Девчонкам не повезло на
После поражения от Бельгии (2:3) сборная России была сильно расстроена. В миксте из девушек остановилась только опытная Евгения Старцева, которая научилась переживать поражения менее остро. К счастью, уже на следующий день команда была бодра (после победы бельгиек над Боснией и Герцеговиной мы вышли в плей-офф), настраиваясь на важную игру с Сербией. К ней требовалось подойти не только физически свежимы, но и психологически заряженными: болельщики соперниц обещали устроить не самую приятную жизнь.
И устроили. Сербы завелись так, что наши не успели опомниться, а на табло было уже 1:4. У россиянок сбоил прием. Компенсировать это слабое место блоком не получалось. Соперницы не замечали не только его, а вообще все. Тем не менее уйти далеко у них не получилось — 8:8. Наши старались подбадривать друг друга, но перекричать фанатов на трибунах было нереально. Они старались сбивать волейболисток на подаче. Может быть поэтому Арина Федоровцева не смогла наколотить ни одного эйса. У сербок же их набралось четыре.
Именно эйсы помогли спастись команде Зорана Терзича: со счета 8:10 его игрокам удалось не только отыграться, но и выйти вперед — 15:13. Тут наши снова их остановили (16:16, 18:18), но забыли про Тияну Бошкович. Мы должны были брать свое за счет атак, если хотели оставаться в борьбе. Вот только одних усилий Федоровцевой и Ксении Смирновой оказалось мало, а Анна Лазарева не всегда была точна. После ее неудачной скидки все посыпалось (18:19). Потом еще ошиблась и Елизавета Котова — 18:20. Перерывы Серджио Бузато камбэку не помогли — 22:25.
Во втором сете наши оживились, хотя никто из девушек и не набрал за партию больше трех очков. На старте мы уверенно вели — 5:2, 9:6. Во многом это случилось благодаря расподававшейся Федоровцевой. Ее действия даже заставили подать голос немногочисленных россиян на трибунах. В это время Терзич вынужден был взять
Казалось, после такого оправиться уже нельзя, но Россия показала характер. Повести в партии у Сербии так ни разу и не получилось — 3:6, 7:10. Да, они сравнивали (12:12), но брака было так много, что наша команда за это сразу же наказывала. Совсем не улучшала игру сборной Бошкович, отправлявшая мячи в ауты. У нас могло быть получше с качеством, но и без него все шло как надо (процент приема заметно вырос): у соперниц срывались атки — 13:16. В
С таким же огоньком мы начали и четвертый сет. Нас не остановил счет 3:7. Точнее Смирнову, которая разошлась на подаче — 7:7. Вскоре россиянки вышли вперед — 9:7. Сербки были в замешательстве, но ненадолго — 10:10. Непонятно, что случилось с нашими, но одна Бошкович свела все усилия девушек Бузато на нет. Особенно сильно от нее пострадала Смирнова, которую она запуляла атаками — 11:14. Эта серия негативно сказалась на настроении сборной — 12:18. Очередной выход Федоровцевой подарил надежду на чудо — 16:19. Разрыв быстро сократился до двух мячей — 19:21. А после аута соперниц до одного — 20:21. Федоровцева сравняла счет (21:21), а потом вывела своих вперед — 22:23. Под звучные «Россия, Россия, Россия» с трибун болельщики придавали команде уверенности. Сетболы Сербия подарила нам сама — 22:24. Отыграть удалось оба, но Федоровцева огорчила фанатов соперниц — 25:24. Затем Матвеева круто подала, переведя матч на
Пятая партия тоже изобиловала эйсами от наших волейболисток, но выйти вперед они не помогали. Большая часть игрового времени вообще прошла на обмене мячами. Слом случился в середине сета. Подача в сетку и атака Лазаревой в аут позволили соперницам выйти вперед — 11:9. Федоровцева сократила разрыв, но следующая подача Матвеевой, увы, не удалась — 10:12. Дальше ошибки посыпались одна за другой. Больше ни одного мяча Россия так и не выиграла — 10:15. Тем не менее огорчаться поражению явно не стоило. До начала матча ведь никто не верил, что команда сможет провести на площадке больше трех сетов. В итоге же получилось самое настоящее волейбольное шоу.
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Заключительный матч в группе Россия проведет 26 августа (18:00 по Москве) с одними из аутсайдеров турнира: Босния и Герцеговина уже точно не выйдет в
Виктория Дмитриева