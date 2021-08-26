Россия разгромила Боснию и Герцеговину в матче женского чемпионата Европы
Женская сборная России одержала очередную победу на групповом этапе чемпионата Европы.
Женская сборная России одержала очередную победу на групповом этапе чемпионата Европы.
Россиянки уверенно разобрались с командой Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась в трех сетах — 25:12, 25:20, 25:19.
Россиянки одержали третью победу на турнире, прервав серию из двух неудач подряд.
Сборная России ранее обеспечила себе выход в 1/8 финала, соперник российской сборной станет известен позднее.