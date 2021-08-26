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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия разгромила Боснию и Герцеговину в матче женского чемпионата Европы

Женская сборная России одержала очередную победу на групповом этапе чемпионата Европы.

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Источник: Reuters
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Россиянки уверенно разобрались с командой Боснии и Герцеговины. Встреча закончилась в трех сетах — 25:12, 25:20, 25:19.

Россиянки одержали третью победу на турнире, прервав серию из двух неудач подряд.

Сборная России ранее обеспечила себе выход в 1/8 финала, соперник российской сборной станет известен позднее.

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