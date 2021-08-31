Белоруссия устроила страшную сечу с Россией в плей-офф. Дело едва не дошло до тай-брейка
Теперь ждем суперматч с Италией 1 сентября.
Теперь ждем суперматч с Италией 1 сентября.
Чемпионат Европы-2021. Женщины. ⅛ финала.
Россия — Белоруссия — 3:1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23).
Все изначально понимали, что Россия сильнее, но все равно было боязно за результат. Сейчас у нас очень молодая команда, и внезапные перепады в игре — то, без чего не обойтись. Тем более что
Начало матча подтвердило опасения. Наши девушки много ошибались. Очень много. Проигрывали 6:10, никак не могла забить Арина Федоровцева, а в концовке у Белоруссии даже был сетбол. Благо Ксения Смирнова вовремя оформила связку из забитой атаки и эйса. Партию вытащили буквально на зубах. 11 невынужденных ошибок — это через край.
Одного сета на то, чтобы прийти в себя, не хватило. Следующий развивался по схожему сценарию. Снова начало осталось за соперницами, и снова пришлось догонять все с тех же 6:10. Получилось.
А вот в третьей партии — нет. Провал на приеме в одной расстановке — и 8:15. Потом вроде бы подтянулись — 15:17. Но тут же отпустили белорусок на «минус пять». Они сделали России много подарков в этой игре, но отдать такой сет не могли уже никак. 19:25.
После такого соседки на эмоциональном подъеме очень энергично начали четвертый игровой отрезок. К счастью, вовремя заиграла Ирина Капустина. До этого она, как правило, выходила на замену и проявить себя не успевала. Но тут, в матче
Очень любопытно, что из этого молодого состава каждый раз проявляет себя
Матч получился очень грязным с обеих сторон. Невынужденных ошибок было куда больше, чем красивых комбинаций. Отчасти это связано с большим перерывом в турнире. И здорово, что россиянки сумели дожать соперниц в такой игре. Вот у Болгарии, которая заняла первое место в своей группе, в аналогичной ситуации не получилось — внезапные 2:3 от шведок в Пловдиве. Да и поражение Хорватии от Франции, мягко говоря, сюрприз.
Но в четвертьфинале России нужно значительно прибавлять в качестве. С такой игрой, как против Белоруссии, там делать нечего. Потому что впереди — Италия. Финалистки ЧМ-2018. На этом Евро за шесть матчей они отдали два лишь сета. Да и вообще в последние годы если кому и проигрывали, то только Сербии. У итальянок подобралась добротная команда, а разгоняет тоску и безмятежность на площадке Паола Эгону. 22-летняя нападающая с сумасшедшим прыжком. Ее родители из Нигерии, но сама Паоло родилась неподалеку от Падуи и целиком и полностью ощущает себя европейкой. Хотя не спорит и с тем, что ей повезло с генами. Настолько физически одаренных волейболисток в мире единицы. И Эгону не просто так считается одной из главных спортивных звезд в стране. Она — тот человек, который в одиночку переламывает матчи.
При этом назвать Италию непобедимой нельзя. На Евро-2019 Россия играла в четвертьфинале с этой же самой командой. И тогда при счете 1:1 в третьей партии наша команда вела пять очков, имела сетбол, но словно сама испугалась такого поворота. 1:2. В четвертой партии снова были комфортные пять мячей задела, однако довести дело до победы снова не удалось. Хотя соперник позволял играть.
Может быть, 1 сентября все срастется?
Чемпионат Европы Женщины Четвертьфиналы
Владимир Иванов