Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Россия
Хорватия
00
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Мальта
Кипр
30
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Словения
Словакия
11
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Люксембург
Азербайджан
21
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Португалия
Ирландия
21
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Франция
Босния и Герцеговина
11
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Дания
Шотландия
20
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Фарерские острова
Израиль
04
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Молдавия
Австрия
02
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Латвия
Гибралтар
31
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Норвегия
Нидерланды
11
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Турция
Черногория
22
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Грузия
Косово
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
1 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты примут участие в ЧЕ-2021

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальная часть чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд стартует сегодня сразу в четырех странах. Участвует в соревнованиях и сборная Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Подопечные Виктора Бекши на групповой стадии турнира будут играть в группе В, которая проведет свои матчи в Остраве (Чехия). Соперниками белорусов станут дружины Италии (3 сентября), Чехии (4 сентября), Словении (6 сентября), Черногории (8 сентября) и Болгарии (9 сентября).

Состав сборной Беларуси на турнир таков:

  • Связующие: Алексей Кураш, Константин Тюшкевич;
  • Центральные блокирующие: Максим Шкредов, Вадим Пронько, Константин Панасенко, Илья Буров;
  • Диагональные: Родион Мискевич, Владислав Бабкевич;
  • Доигровщики: Артем Масько, Илья Морозов, Владислав Давыскиба;
  • Либеро: Максим Будюхин, Петр Лазуко.

Свои матчи в Гданьске (Польша) проведут команды группы А (Польша, Бельгия, Сербия, Украина, Греция, Португалия). В Тампере (Финляндия) встретятся соперники из группы С (Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Северная Македония). В Таллине (Эстония) — из группы D (Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия). Поединки плей-офф примут польские города Краков и Катовице. На арене «Сподек» (Катовице) состоятся и решающие матчи турнира.

Состязания пройдут 1—19 сентября. По регламенту, как и на женском чемпионате Европы, в турнире примут участие 24 команды, разбитые на четыре группы. По четыре коллектива из каждой шестерки выйдут в плей-офф.

Читайте также
 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Трогательную встречу оленя и собаки записали на видео - любопытство зашкали
Дебют Карпина в сборной: спел гимн и сыграл вничью с Хорватией
«Авангард» разгромил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Роналду побил мировой рекорд по голам за национальные команды
Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на «Зенит»
Соперники сборной России по группе отбора на ЧМ сыграли вничью
Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
Карпин объяснил отсутствие Смолова в матче против хорватов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь