Белорусские волейболисты примут участие в ЧЕ-2021

Подопечные Виктора Бекши на групповой стадии турнира будут играть в группе В, которая проведет свои матчи в Остраве (Чехия). Соперниками белорусов станут дружины Италии (3 сентября), Чехии (4 сентября), Словении (6 сентября), Черногории (8 сентября) и Болгарии (9 сентября).
Состав сборной Беларуси на турнир таков:
Свои матчи в Гданьске (Польша) проведут команды группы А (Польша, Бельгия, Сербия, Украина, Греция, Португалия). В Тампере (Финляндия) встретятся соперники из группы С (Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Северная Македония). В Таллине (Эстония) — из группы D (Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия). Поединки плей-офф примут польские города Краков и Катовице. На арене «Сподек» (Катовице) состоятся и решающие матчи турнира.
Состязания пройдут 1—19 сентября. По регламенту, как и на женском чемпионате Европы, в турнире примут участие 24 команды, разбитые на четыре группы. По четыре коллектива из каждой шестерки выйдут в плей-офф.