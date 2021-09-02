Российские волейболисты обыграли Бразилию в полуфинале паралимпийского турнира
Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира Игр в Токио.
Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира Игр в Токио.
В полуфинале отечественные спортсмены обыграли бразильцев.
Встреча завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).
В решающем матче россияне сыграют с победителем пары Иран — Босния и Герцеговина.
Паралимпийские игры. Токио (Япония) Волейбол сидя. Мужчины. Полуфинал
Россия — Бразилия — 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19)