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7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
14Карпин начал с нулей
16:04 (мск), источник: Матч ТВ

Российские волейболисты обыграли Бразилию в полуфинале паралимпийского турнира

Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира Игр в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинале отечественные спортсмены обыграли бразильцев.

Встреча завершилась со счетом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

В решающем матче россияне сыграют с победителем пары Иран — Босния и Герцеговина.

Паралимпийские игры. Токио (Япония) Волейбол сидя. Мужчины. Полуфинал

Россия — Бразилия — 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19)

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