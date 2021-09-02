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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по волейболу проиграла Турции на старте чемпионата Европы

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной России проиграли команде Турции в первом матче на чемпионате Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы С, которая проходила в Финляндии, завершилась победой турков со счетом 3:1 (29:27, 16:25, 25:21, 25:19). В составе российской команды самыми результативными игроками стали Егор Клюка (20 очков) и Ярослав Подлесных (18), у соперников по 19 очков набрали Рамазан Мандыраджи и Адис Лагумджия.

Следующий матч сборная России проведет 4 сентября против команды Нидерландов.

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