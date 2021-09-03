Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Катар
Португалия
12
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Гибралтар
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
Черногория
Футбол. Сборные
21:45
Босния и Герцеговина
Кувейт
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Кипр
Россия
02
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словения
Мальта
10
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Ирландия
Азербайджан
11
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Сербия
Люксембург
41
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Латвия
Норвегия
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
Б
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Куньлунь
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
СКА
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Йокерит
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Витязь
ОТ
65
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Амур
31
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Финляндия
Казахстан
10
Хоккей. КХЛ
14:30
ЦСКА
Динамо Р
32
Футбол. Первый дивизион
5.09
СКА-Хабаровск
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
3 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты уступили итальянцам в стартовом матче чемпионата Европы

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уступили итальянцам в стартовом матче чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 0:3 (18:25, 12:25, 15:25) не в пользу команды Виктора Бекши, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

С самого начала матча белорусы с излишним пиететом отнеслись к соперникам, большинство из которых выступает за лучшие европейские клубы. После того как стартовое волнение прошло, они начали показывать игру хорошего уровня. Однако для того чтобы выиграть у дружины Фердинандо Де Джорджи, этого оказалось мало. В первой партии ключом к успеху для апеннинцев стала серия подач в исполнении Джулио Пиналли, благодаря которой итальянцы ушли в отрыв на десяток пунктов, и как ни старались белорусы, догнать фаворитов уже не смогли.

Во втором сете белорусы провели две результативные атаки, но затем уступили 11 пунктов подряд на подаче Алессандро Микелетто. После этого вновь была безуспешная попытка достать итальянскую команду, которая действовала словно хорошо отлаженный механизм для добывания очков. Виктор Бекша пытался изменить ход поединка тайм-аутами и заменами, но слишком уж неравными были силы двух сборных.

Вот и в третьей партии белорусы очень быстро оказались в качестве догоняющих. Но на сей раз действовали куда более уверенно в своих силах. Среди подопечных Виктора Бекши стоит отметить Владислава Давыскибу, который невзирая на авторитеты доставлял немало хлопот команде соперников. На подаче хорош был Артем Масько. Фердинандо Де Джорджи вынужден был взять тайм-аут, который пошел на пользу его подопечным, оформившим успех в стартовом поединке.

Следующий матч на чемпионате Европы белорусы проведут 4 сентября. Соперником станет команда Чехии.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Какой дом выберите вы для максимального единения с природой? - Пятый очень
Жемалетдинов забил дебютный мяч за сборную России
За бортом. Почему Шевченко оказался не нужен сборной Украины?
Смолов впервые с ЧМ-2018 попал в стартовый состав сборной России
Федун выразил поддержку Витории. Теперь тренера точно уволят
ЦСКА одолел «Динамо» Рига, забросив победную шайбу в меньшинстве
Российские волейболисты победили голландцев на чемпионате Европы
«Спартак» обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь