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15:09 (мск), источник: ТАСС

Мужская сборная России по волейболу сидя стала серебряным призером Паралимпиады

В финале россияне уступили команде Ирана.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.

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В финале россияне уступили команде Ирана со счетом 1−3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая в матче за третье место сборную Бразилии (3−1).

Соревнования по волейболу сидя проводятся на Паралимпиадах с 1976 года. На Играх в Пекине россияне стали обладателями бронзовых наград. Ранее сборная Ирана шесть раз выигрывала турнир, в том числе на Играх в Рио-де-Жанейро, и дважды становилась серебряным призером.

Российские спортсмены, на счету которых 36 золотых, 32 серебряные и 48 бронзовых наград, занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (87−52−48), вторыми идут британцы (40−36−41), третьими — американцы (35−35−27). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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