Мужская сборная России по волейболу сидя стала серебряным призером Паралимпиады

В финале россияне уступили команде Ирана со счетом 1−3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая в матче за третье место сборную Бразилии (3−1).

Соревнования по волейболу сидя проводятся на Паралимпиадах с 1976 года. На Играх в Пекине россияне стали обладателями бронзовых наград. Ранее сборная Ирана шесть раз выигрывала турнир, в том числе на Играх в Рио-де-Жанейро, и дважды становилась серебряным призером.