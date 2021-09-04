Мужская сборная России по волейболу сидя стала серебряным призером Паралимпиады
В финале россияне уступили команде Ирана.
В финале россияне уступили команде Ирана.
ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу сидя завоевала серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.
В финале россияне уступили команде Ирана со счетом 1−3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая в матче за третье место сборную Бразилии (3−1).
Соревнования по волейболу сидя проводятся на Паралимпиадах с 1976 года. На Играх в Пекине россияне стали обладателями бронзовых наград. Ранее сборная Ирана шесть раз выигрывала турнир, в том числе на Играх в
Российские спортсмены, на счету которых 36 золотых, 32 серебряные и 48 бронзовых наград, занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (87−52−48), вторыми идут британцы (40−36−41), третьими — американцы (35−35−27). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.