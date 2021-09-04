Российские волейболисты победили голландцев на чемпионате Европы
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной России добились победы над командой Нидерландов в матче чемпионата Европы.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной России добились победы над командой Нидерландов в матче чемпионата Европы.
Встреча группы С, прошедшая в Финляндии, завершилась победой россиян со счетом 3:2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13).
Сборная России набрала два очка и идет на четвертом месте в группе. Следующий матч россияне проведут 5 сентября против команды Финляндии, которая идет без поражений.