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20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские волейболисты победили голландцев на чемпионате Европы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Волейболисты сборной России добились победы над командой Нидерландов в матче чемпионата Европы.

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Источник: Reuters

Встреча группы С, прошедшая в Финляндии, завершилась победой россиян со счетом 3:2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13).

Сборная России набрала два очка и идет на четвертом месте в группе. Следующий матч россияне проведут 5 сентября против команды Финляндии, которая идет без поражений.

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