Белорусские волейболисты уступили словенцам в третьем матче ЧЕ

Несмотря на проигрыш, белорусы оставили хорошее впечатление о своей игре. Фрагментами подопечным Виктора Бекши удавалось показывать очень привлекательный волейбол. Однако для успеха в матче с таким серьезным соперником, как словенская дружина, этого оказалось мало. Балканская команда была стабильней белорусов на блоке и на подаче. Куда более грозно выглядела их атакующая линия. Это в какой-то степени нивелировало проблемы с приемом, которые порой возникали, когда на линию подачи выходили Владислав Давыскиба или Максим Шкредов.

Также стоит отметить игру белорусов на приеме. Они не всегда действовали с ювелирной точностью, однако шанс на то, чтобы удачно завершить атаку после доводки в их исполнении, у нападающих был.

К сожалению, к третьему сету белорусская дружина не выдержала темп игры, предложенный словенцами. Игроки команды Виктора Бекши начали много ошибаться не только на подаче, но и в других элементах волейбола. Впрочем, не стоит забывать, что сборная Словении — один из фаворитов турнира, обладает звездным подбором игроков, выступающих в сильнейших клубах континента.

Самыми результативными игроками матча стали Владислав Давыскиба у белорусов и Клемен Чебуль в команде Словении, записавшие на свой счет по 12 пунктов.

После этого матча положение в группе В, где выступают белорусы, таково: Италия — 3 победы / 9 очков, Словения — 2/6, Болгария — ⅖, Чехия — ¼, Беларусь — ⅓, Черногория — 0/0. В ⅛ финала выходят четыре дружины.