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19:42 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболисты победили испанцев и вышли в плей-офф чемпионата Европы

Встреча предпоследнего тура группового этапа завершилась со счетом 3−1.

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Источник: Официальный твиттер сборной России по волейболу

ТАСС, 7 сентября. Сборная России победила команду Испании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Игра проходила в финском Тампере.

Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17) в пользу россиян.

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Ранее на чемпионате Европы российские волейболисты проиграли туркам (1−3) и одержали победы над командами Нидерландов (3−2) и Финляндии (3−1). После четырех матчей сборная России занимает третье место в таблице группы C. Заключительную игру группового этапа сборная России проведет 8 сентября против команды Северной Македонии.

Лидером группы является команда Нидерландов (4 матча, 3 победы), вторыми идут турки (4, 3), четвертыми — финны (3, 2), пятыми — испанцы (5, 1), замыкают таблицу северомакедонцы (4, 0).

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Чемпионат Европы проходит в четырех странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Сборная России все матчи групповой стадии проводит в Тампере. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные выходят в плей-офф. Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии.

Мужская сборная России дважды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2017). В 2002 году россияне стали серебряными призерами мирового первенства. На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. Всего в активе сборной России на Олимпийских играх одна победа (2012), две серебряные (2000, 2021) и две бронзовые награды (1996, 2016).

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