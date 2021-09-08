Скончался известный тренер Вячеслав Шапран

Казахстанский волейбольный мир понес утрату в лице талантливого тренера Вячеслава Шапрана, передает zakon.kz.

Вячеслав Николаевич был талантливым наставником и выдающимся спортсменом. Его значимый вклад в развитие отечественного волейбола, продвижение спортивных ценностей и преданное служение избранному ремеслу достойны самого глубокого уважения, сообщает volleyfederationkz.

В качестве игрока он выступал в алма-атинском «Буревестнике», в 1969 стал чемпионом СССР, а также серебряным призером в 1968 и 1970 гг. Двукратный победитель Кубка европейских чемпионов по волейболу (1970, 1971).

По завершении карьеры игрока занялся тренерской деятельностью.

Под его руководством алматинский «Рахат» шесть раз становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, чемпионом Азии среди клубных команд, четырехкратным обладателем Кубка Президента.