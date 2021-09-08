Скончался известный тренер Вячеслав Шапран
Вячеслав Николаевич был талантливым наставником и выдающимся спортсменом.
Вячеслав Николаевич был талантливым наставником и выдающимся спортсменом.
Казахстанский волейбольный мир понес утрату в лице талантливого тренера Вячеслава Шапрана, передает zakon.kz.
Вячеслав Николаевич был талантливым наставником и выдающимся спортсменом. Его значимый вклад в развитие отечественного волейбола, продвижение спортивных ценностей и преданное служение избранному ремеслу достойны самого глубокого уважения, сообщает volleyfederationkz.
В качестве игрока он выступал в
По завершении карьеры игрока занялся тренерской деятельностью.
Под его руководством алматинский «Рахат» шесть раз становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, чемпионом Азии среди клубных команд, четырехкратным обладателем Кубка Президента.
Женская сборная Казахстана, возглавляемая Шапраном, выходила в финальную часть чемпионатов мира, брала «серебро» азиатского первенства, а также была призером Кубка Азии.