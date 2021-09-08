Российские волейболисты завершили групповой этап ЧЕ разгромом Северной Македонии
Мужская сборная России одержала четвертую победу кряду на чемпионате Европы по волейболу.
Мужская сборная России одержала четвертую победу кряду на чемпионате Европы по волейболу.
В матче пятого тура в группе С подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли команду Северной Македонии со счётом 3:0 (25:15, 25:13, 25:18).
Самым результативным в составе сборной России стал Кирилл Клец, принёсший команде 15 очков. 12 баллов, включая 3 результативных блока, набрал Артём Вольвич, 10 — Илья Власов. По 4 эйса подали Ярослав Подлесных и Павел Панков.
Ранее сборная России досрочно вышла в плей-офф, гарантировав себе место не ниже четвёртого в группе С. В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2), а затем уверенно обыграли сборные Финляндии (3:1) и Испании (3:1).
Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Тампере, Финляндия
Группа С. Пятый тур
Россия — Северная Македония — 3:0 (25:15, 25:13, 25:18).