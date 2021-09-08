Сборные России и Украины встретятся в ⅛ финала чемпионата Европы по волейболу

Соперник россиян определился по итогам матча между командами Финляндии и Турции.

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Сборная Финляндии со счетом 3−2 (25:17, 16:25, 27:29, 25:18, 15:13) победила команду Турции в матче заключительного, пятого тура группового этапа. Это позволило российским волейболистам занять второе место в группе С и попасть на третью команду из группы А — сборную Украины. Матч состоится в польском Гданьске 11 сентября.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. На турнире 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные вышли в плей-офф.