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14Карпин начал с нулей
10Первая победа Карпина во главе сборной
22:55 (мск), источник: ТАСС

Сборные России и Украины встретятся в ⅛ финала чемпионата Европы по волейболу

Российская команда вышла из группы со второго места, украинская — с третьего.

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Источник: Официальный твиттер сборной России по волейболу

Соперник россиян определился по итогам матча между командами Финляндии и Турции.

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Сборная Финляндии со счетом 3−2 (25:17, 16:25, 27:29, 25:18, 15:13) победила команду Турции в матче заключительного, пятого тура группового этапа. Это позволило российским волейболистам занять второе место в группе С и попасть на третью команду из группы А — сборную Украины. Матч состоится в польском Гданьске 11 сентября.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. На турнире 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные вышли в плей-офф.

Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является команда Сербии, сборная России побеждала дважды (2013, 2017). На Олимпиаде в Токио российские волейболисты завоевали серебряные медали, в финале уступив французам. На чемпионате Европы 2019 года сборная России проиграла в четвертьфинале.

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