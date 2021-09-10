Россия сыграет с Украиной. В этой битве будет больше волейбола или политики?

Большие спортивные чиновники до сих пор повторяют мантру «спорт — вне политики». Но, похоже, даже они в неё не особо верят. Спорт давно стал частью больших политических игр, и это хорошо видно практически на любом крупном турнире в последние годы.

Противостояние России и Украины в спорте с 2014 года по понятным причинам имеет особый статус. 11 сентября наша сборная сыграет с украинцами в рамках чемпионата Европы по волейболу. И главный вопрос: чего в этой битве будет больше — спорта или политики?

И, кажется, ответ на него может нас обнадёжить.

С Украиной в волейбол уже играли?

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История нашего противостояния с соседями в волейболе довольно скудна. Сборные Украины не всегда пробиваются на крупные турниры, хотя одна встреча после 2014 года всё же состоялась.

На женском чемпионате Европы — 2017 Россия и Украина сошлись лицом к лицу уже в стартовом матче. Россиянки были очевидными фаворитами, однако на деле едва унесли ноги. Украинки держались здорово, и в итоге судьбу матча пришлось решать на тай-брейке, где в нервной борьбе наши девушки всё же оказались сильнее — 15:13. После этого Украина проиграла все оставшиеся матчи и не вышла из группы. Понятно, что на Россию у них был особый настрой, хотя на площадке и за её пределами обошлось без скандалов. Все пожали друг другу руки, всё было спокойно.

В мужском волейболе Россия и Украина не встречались аж с 2005 года. Тогда наши парни на чемпионате Европы без проблем победили со счётом 3:0. О политике никто не думал.

В командных видах — без конфликтов

Если в футболе Россию и Украину разводят и на уровне сборных, и на уровне клубов, то в других командных видах ограничений, по сути, нет. Совсем недавно, в ноябре 2020 года мужская сборная России спокойно играла с командой Украины в отборе на гандбольный чемпионат мира — 2022. Команды дважды сыграли на нейтральной площадке в Минске: первая встреча завершилась вничью, а во второй россияне оказались чуточку сильнее. Матчи выдались невероятно упорными и нервными, но опять же тему политики обе стороны старались не поднимать.

Буквально на днях Россия и Украина встретились в стартовом матче суперфинала женской Евролиги по пляжному футболу. Россиянки победили со счётом 4:2. В мужских соревнованиях по «пляжке» две страны тоже встречались, и никаких проблем не возникало.

Хотя политические игры испортили картину даже в пляжном футболе. Сборную Украины министерство спорта не пустило на чемпионат мира в Россию этим летом, хотя украинцы честно туда пробились. По политическим мотивам Украина осталась без чемпионата мира второй раз подряд: на отборочный турнир к ЧМ-2019, который проходил в Москве, она тоже не приехала.

Скандалы на Олимпиаде и Паралимпиаде

К сожалению, совсем уж без конфликтов не обходится. Олимпийские игры давно стали ареной для выражения политических лозунгов. Вот и на Играх в Токио случилась неприятная ситуация. В соревнованиях по прыжкам в высоту победила россиянка Мария Ласицкене, а украинка Ярослава Могучих стала третьей. Девушки дружат и отлично общаются за пределами манежа, поэтому совершенно нормально, что они сделали совместное фото после завершения соревнований.

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Однако это вызвало бурю возмущения на Украине. Бедную Ярославу куда только ни вызывали на родине, ей пришлось оправдываться. Выглядело это всё максимально нелепо. И вот уже после Олимпиады на финале сезона Ласицкене и Могучих вновь оказались на одном фото. Правда, на этот раз там были и другие спортсменки.

Ярослава уже поспешила опубликовать пост, в котором заявила, что на фотографии она стоит в обнимку не с Марией, а с австралийкой.

На Паралимпиаде в Токио украинский атлет Игорь Цветов, ставший вторым в забеге на 100 м, отказался пожать руку российским спортсменам и делать с ними фото на пьедестале почёта. Он заявил, что не проявлял неуважения к соперникам, а проявил уважение к своей стране.

«Наткнулись на Россию»

Возвращаясь к волейбольному противостоянию России и Украины, которое состоится 11 сентября, надо признать, что обстановку пока никто не нагнетает. Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник заявил, что его команда «наткнулась на Россию», и почему-то подчеркнул, что Украина ранее никогда не встречалась с Россией в волейболе.

Как уже известно, в ⅛ мы наткнулись на Россию. Сборную, которая не нуждается в лишних представлениях, и серебро на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о её силе. С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в матче будут играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность. Итак, всё будет прежде всего зависеть от наших волейболистов. Им просто стоит абсолютно не обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: есть Россия — значит, Россия. И всё. Повторяю, слабых здесь нет. Михаил Мельник президент федерации волейбола Украины

Обычное, в общем-то, заявление. Без намёка на агрессию и раздувание политического костра.

А поскольку и с российской стороны никто разжиганием заниматься не собирается, хочется верить, что во время и после матча Россия — Украина говорить придётся только о волейболе.