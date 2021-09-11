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7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
14Карпин начал с нулей
21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв Украину

В матче ⅛ финала в Гданьске подопечные Туомаса Саммельвуо одержали победу со счетом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

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Источник: Официальный твиттер Всероссийской федерации волейбола

Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 21 очко (включая 4 эйса и 2 результативных блока). 14 баллов принёс команде Дмитрий Волков, 13 — Ярослав Подлесных.

В четвертьфинале российские волейболисты сыграют с победителем матча ⅛ финала Польша — Финляндия. Четвертьфинал также пройдёт в Гданьске во вторник, 14 сентября.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
⅛ финала

Россия — Украина — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)

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