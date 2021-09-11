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11 сентября, источник: Матч ТВ

Сборная России сыграет с Польшей в четвертьфинале ЧЕ по волейболу

Сборная Польши одержала победу над Финляндией в рамках ⅛ финала чемпионата Европы по волейболу.

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Источник: AP 2021

Матч проходил в польском Гданьске и завершился победой хозяев паркета со счетом 3:0.

В четвертьфинале турнира поляки встретятся со сборной России, которая в своем матче обыграла Украину (3:1).

ЧЕ проходит в городах Польши, Чехии, Эстонии и Финляндии и завершится 19 сентября. Действующим чемпионом Европы является команда Сербии.

Чемпионат Европы. Мужчины.

⅛ финала

Польша — Финляндия — 3:0 (25:16, 25:15, 25:12)

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