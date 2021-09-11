Сборная России сыграет с Польшей в четвертьфинале ЧЕ по волейболу

Матч проходил в польском Гданьске и завершился победой хозяев паркета со счетом 3:0.

В четвертьфинале турнира поляки встретятся со сборной России, которая в своем матче обыграла Украину (3:1).

ЧЕ проходит в городах Польши, Чехии, Эстонии и Финляндии и завершится 19 сентября. Действующим чемпионом Европы является команда Сербии.

Чемпионат Европы. Мужчины.

⅛ финала