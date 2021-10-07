Волейболисты солигорского «Шахтера» преодолели первый раунд квалификации Лиги Чемпионов

В первом поединке команда из города калийщиков справилась с чемпионами Англии в пяти сетах — 3:2 (17:25, 25:15, 25:23, 20:23, 15:13). Белорусская команда добилась трудовой виктории благодаря преимуществу на блоке. Самым результативным игроком встречи стал Артем Масько, пополнивший ростер «горняков» в минувшее межсезонье. На его счету 22 очка.

Сегодняшний поединок прошел с явным преимуществом белорусского клуба, который оформил победу со счетом 3:1 (25:16, 25:20, 22:25, 25:23). Солигорчане превзошли соперников благодаря более эффективной игре в атаке и на блоке. Это позволило нивелировать преимущество лондонцев на приеме и подаче. Самым результативным игроком матча стал Артем Масько, вновь заработавший 22 пункта. На счету Андрея Марченко 17 очков. Павел Авдоченко произвел 15 результативных действий.

Что касается игроков «Полонии», то тут на острие атак выступил голландец Рамон Гион Мартинез — 15 очков.