Герой Олимпиады-2012 Мусэрский получил дисквалификацию. Победы сборной России под угрозой?

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский отстранён от всех соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Его проба от 2013 года после перепроверки оказалась положительной. Почему об этом стало известно только сейчас? Что послужило основанием для перепроверки? Возможно ли, что у сборной России отнимут величайшую победу в финале лондонской Олимпиады-2012?

На какой срок наказан Мусэрский

Об отстранении Мусэрского сообщил официальный сайт японского клуба «Сантори Санбёрдз», с которым Дмитрий подписал контракт в 2018-м. Японцы сообщили и о сроке дисквалификации — девять месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года, и о том, что Дмитрий наказан на основании перепроверки допинг-пробы, сданной им ещё в мае 2013 года.

Уведомление об отстранении российского гиганта пришло в клуб от Международной федерации волейбола (ФИВБ), после чего дисциплинированные и честные японцы обо всём сообщили.

С 5 ноября 2021 года согласно правилам Мусэрский сможет приступить к тренировкам в составе своего клуба, а после окончания срока дисквалификации 4 января 2022 года у него не будет ограничений на участие в матчах клуба и национальной сборной России.

Опять Московская лаборатория?

Читайте также Российского волейболиста Мусэрского дисквалифицировали за допинг

Какой вывод можно сделать на основе известных фактов? Только один — Мусэрского наказали на основе данных Московской антидопинговой лаборатории. Той самой базы, которую ВАДА так требовало от России, а в итоге получило в скорректированном виде. Проблема в том, что у ВАДА был якобы аутентичный вариант базы, переданный бывшим руководителем Московской лаборатории Григорием Родченковым.

Сравнение двух баз выявило значительные расхождения в данных. Кроме того, российская сторона предоставила ВАДА далеко не все пробы, хранившиеся в Москве. Многие были уничтожены. Именно из-за вмешательства в эту базу сейчас весь наш спорт находится под санкциями.

Поскольку речь идёт о данных периода 2012−2015 годов, то проба Мусэрского как раз попадала под перепроверку. На уровне международных федераций идут разбирательства по десяткам российских спортсменов. Не исключено, что будут и другие громкие отстранения.

Конечно, пока нет данных по делу нашего волейболиста, можно только строить догадки, но срок его дисквалификации выглядит странно. Возможно в пробе было обнаружено ничтожно малое количество запрещённого вещества, возможно, Дмитрий согласился сотрудничать с теми, кто вёл расследование его дела и получил «скидку». Но всё это лишь предположения.

Не исключён вариант, что с его стороны вообще никаких нарушений не было. Но ведь не потребовалось других доказательств Международному союзу биатлонистов, чтобы дважды (!) дисквалифицировать Екатерину Глазырину на основании базы данных LIMS.

Могут ли у сборной России отнять олимпийское золото?

В мае 2013 года, когда Мусэрский сдавал ту самую злополучную пробу, Дмитрий играл в составе своего родного «Белогорья», стал чемпионом России и получил приз лучшего игрока турнира. Летом того же года он в составе сборной России играл в Мировой лиге, а осенью — на чемпионате Европы. Оба турнира завершились красивыми победами наших парней, а Мусэрский был признан лучшим блокирующим и MVP.

Ровно за год до этих событий на Олимпиаде в Лондоне Дмитрий провёл выдающийся финал против сборной Бразилии. Главный тренер Владимир Алекно перевёл его с центра сетки на позицию диагонального, и Мусэрский набрал 31 очко, став самым результативным игроком матча.

Грозят ли теперь нашей сборной какие-то санкции за Лондон в связи с наказанием Мусэрского? Пока нет, ведь речь идёт о периоде уже после Олимпиады-2012.

И даже за Евро-2013 и Мировую лигу — 2013 нам тоже ничего не угрожает, пока речь идёт только об одном игроке. Помните же совсем свежую историю с Олимпиады в Токио, когда против наших волейболисток играла уличённая в приёме запрещённых препаратов бразильянка? Наказали сборную Бразилии? Нет. Потому что по правилам, для наказания в командных видах нужно уличить в нарушении антидопинговых правил от трёх и больше игроков.

Такое когда-то было с нашей молодёжной гандбольной сборной, лишённой серебра чемпионата Европы. Но нет никаких гарантий, что данные из базы LIMS больше никого из наших спортсменов не коснутся.