Новая атака на российский спорт. Допинг Мусэрского — лишь начало проблем

Дмитрий Мусэрский — человек, ставший главным героем олимпийского финала 2012 года в Лондоне. Именно он во многом переломил ход неудачно складывавшегося матча с Бразилией и помог России одержать величайшую победу в истории Игр. Теперь выяснилось, что спустя полгода с небольшим после того триумфа волейболист сдал положительную допинг-пробу.

История напрямую связана с деятельностью Григория Родченкова во главе Московской антидопинговой лаборатории, когда он якобы пытался скрыть имена российских спортсменов, уличенных в применении запрещенных препаратов. Перед побегом из страны он успел отправить базу данных лаборатории WADA.

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Чуть позже эту базу передала уже официальная российская сторона, и сравнение двух этих баз выявило явные несостыковки. Во многом это стало причиной того, почему наш спорт находится там, где находится. Несколько лет в WADA требовали от России передать им настоящие данные, а не поддельные.

Перепроверка полученных архивов Московской лаборатории завершилась в апреле прошлого года. Вскоре появились первые «жертвы» — биатлонисты Екатерина Глазырина и Тимофей Лапшин, футболист Владимир Обухов, ряд тяжелоатлетов. Теперь — Мусэрский. И это явно не последняя ласточка в истории. В WADA любят совершать атаки на российский спорт перед большими турнирами. Через несколько месяцев стартует Олимпиада в Пекине — самое время, чтобы опубликовать новые фамилии. Так что будьте уверены, все только начинается.

Ничего странного и необычного в истории с Мусэрским нет. Просто WADA наконец-то получила в свое распоряжение базу данных РУСАДА (LIMS), так что подобные дела, уверен, в ближайшее время будут возникать довольно часто. Уж как не хотели ее отдавать и старались максимально подчистить, но все-таки WADA ее получило. Из этой базы они и будут исходить, ведь понятно же, что самой пробы уже физически не существует. Но в LIMS прописано, что она существовала, пусть и допинг был у спортсмена в минимальной концентрации. Илья Чичеров спортивный юрист

Сейчас Международные федерации различных видов спорта изучают данные по десяткам российских спортсменов. Мусэрский еще легко отделался — его дисквалификация закончится уже в январе 2022 года, так что Дмитрий сможет принять участие в домашнем чемпионате мира. Но это совершенно не значит, что все будет столь лояльно и дальше. В МОК не постеснялись отстранить огромное количество наших спортсменов перед Играми в Пхенчхане-2018 без каких-либо внятных оснований, биатлонистка Екатерина Глазырина и вовсе дважды отбыла наказание за, по сути, одно нарушение.

Можно сказать точно, что ближайшей зимой давление со стороны WADA и МОК усилится. И будет большой удачей, если российские спортсмены поедут на Игры в Пекин хотя бы в том же формате, что был установлен на Олимпиаде в Токио.