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15:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о казни талибами волейболистки сборной Афганистана

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) казнили члена женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махаджабид Хакими. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на Persian Independent.

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По информации источника, об убийстве девушки стало известно еще в начале октября, однако произошедшее держалось в секрете. Родные Хакими также хранили молчание, так как получали угрозы. Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила изданию, что «срочно ищет разъяснения» ситуации.

15 октября Международная федерация футбола (ФИФА) эвакуировала из Афганистана 100 человек. В организации отчитались, что речь идет о «представителях футбольной семьи», в том числе об игроках-женщинах. ФИФА поблагодарила за помощь власти Катара. Совместно с ними был организован безопасный перелет из Кабула в Доху.

В середине сентября появились сообщения о намерении талибов запретить женщинам в стране заниматься спортом. По мнению боевиков, тренировки не являются жизненной необходимостью. Окончательное решение по вопросу пока не принято.

15 августа «Талибан» объявил об установлении власти на территории Афганистана. Талибы без боя взяли под контроль столицу страны Кабул. После этого некоторые афганские атлеты обратились в международные спортивные организации с просьбой помочь им покинуть страну.

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