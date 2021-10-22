Гомель и Могилев примут решающие встречи Кубка Беларуси по волейболу
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомель и Могилев примут решающие встречи Кубка Беларуси по волейболу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомель и Могилев примут решающие встречи Кубка Беларуси по волейболу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.
Мужские дружины определят обладателя почетного трофея в «Финале четырех», который примет Гомель
На правах хозяев в решающей стадии соревнований примет участие местная «Энергия». Остальные дружины определятся по итогам многоступенчатой системы розыгрыша, в котором стартуют восемь команд Высшей лиги: «Марко-ВГТУ» (Витебск), «Коммунальник-Могилев», МАПИД (Минск), «Борисов-БГУФК», «Шахтер» (Солигорск), «Легион» (Обухово), «Западный Буг» (Брест), «Строитель» (Минск) и одна дружина Первой лиги — «Газовик-Гомель».
Квалификационный раунд намечен на
Женские команды определят обладателя Кубка Беларуси в Могилеве