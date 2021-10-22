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22 октября, источник: БЕЛТА

Гомель и Могилев примут решающие встречи Кубка Беларуси по волейболу

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомель и Могилев примут решающие встречи Кубка Беларуси по волейболу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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Мужские дружины определят обладателя почетного трофея в «Финале четырех», который примет Гомель 17—19 декабря.

На правах хозяев в решающей стадии соревнований примет участие местная «Энергия». Остальные дружины определятся по итогам многоступенчатой системы розыгрыша, в котором стартуют восемь команд Высшей лиги: «Марко-ВГТУ» (Витебск), «Коммунальник-Могилев», МАПИД (Минск), «Борисов-БГУФК», «Шахтер» (Солигорск), «Легион» (Обухово), «Западный Буг» (Брест), «Строитель» (Минск) и одна дружина Первой лиги — «Газовик-Гомель».

Квалификационный раунд намечен на 23—24 ноября.

Женские команды определят обладателя Кубка Беларуси в Могилеве 22—24 декабря. Автоматически участницами «Финала четырех» стали волейболистки «Коммунальника-МГУ». Остальными участниками данной стадии турнира станут победители следующих матчей: «РГУОР-2006» — «Минчанка», «Коммунальник-ГрГУ» (Гродно) — «Жемчужина Полесья» (Мозырь), «Прибужье» (Брест) — «Минчанка-2».

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