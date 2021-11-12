Волейболистки «Минчанки» уступили московскому «Динамо» в матче российской суперлиги

Первая партия началась с того, что игроки минской дружины провели комбинацию «зона» и Надежда Столяр заработала первое очко для своего клуба. Однако Элица Василева, Екатерина Полякова и Наталья Кроткова вывели российскую команду вперед. В дальнейшем подопечные Константина Ушакова успешно сохраняли добытую разницу в счете, хотя белоруски и пытались доставить конкуренткам как можно больше проблем.

Большую часть второй партии «Минчанка» вела в счете. Отметим Ксению Лебедкину, Надежду Столяр и Викторию Секретову, доставлявших немало хлопот звездным москвичкам. Однако удержать преимущество белоруски не смогли. Постепенно отрыв растаял. Ключевые события развернулись при счете 15:15. Сначала Надежда Смирнова отправила мяч в аут, а затем на блоке отлично сыграла Ирина Фетисова из «Динамо». Несколько удачных атак российской дружины и в концовке сета «Минчанка» уже уступала 16:20 и отыграться уже не смогла.

В заключительной трети матча минчанки позволили соперницам с самого начала выйти вперед и постепенно нарастить преимущество, необходимое для победы. Точку в матче своей фирменной атакой поставила именитая Наталия Гончарова.