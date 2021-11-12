Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
Аризона
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Торонто
Калгари
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
Эдмонтон
22
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
Филадельфия
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
Вашингтон
33
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Футбол. Чемпионат мира
12.11
Италия
Швейцария
11
Футбол. Чемпионат мира
12.11
Северная Ирландия
Литва
10
Футбол. Чемпионат мира
12.11
Австрия
Израиль
42
Футбол. Чемпионат мира
12.11
Дания
Фарерские острова
31
Футбол. Чемпионат мира
12.11
Андорра
Польша
14
Футбол. Чемпионат мира
12.11
Англия
Албания
50
Футбол. Чемпионат мира
12.11
Венгрия
Сан-Марино
40
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Велес
Футбол. Чемпионат мира
12.11
Молдавия
Шотландия
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Ротор
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Кубань
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Енисей
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Оренбург
Все события
12 ноября, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» уступили московскому «Динамо» в матче российской суперлиги

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» уступили московскому «Динамо» в гостевом матче российской суперлиги со счетом 0:3 (22:25, 21:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Первая партия началась с того, что игроки минской дружины провели комбинацию «зона» и Надежда Столяр заработала первое очко для своего клуба. Однако Элица Василева, Екатерина Полякова и Наталья Кроткова вывели российскую команду вперед. В дальнейшем подопечные Константина Ушакова успешно сохраняли добытую разницу в счете, хотя белоруски и пытались доставить конкуренткам как можно больше проблем.

Большую часть второй партии «Минчанка» вела в счете. Отметим Ксению Лебедкину, Надежду Столяр и Викторию Секретову, доставлявших немало хлопот звездным москвичкам. Однако удержать преимущество белоруски не смогли. Постепенно отрыв растаял. Ключевые события развернулись при счете 15:15. Сначала Надежда Смирнова отправила мяч в аут, а затем на блоке отлично сыграла Ирина Фетисова из «Динамо». Несколько удачных атак российской дружины и в концовке сета «Минчанка» уже уступала 16:20 и отыграться уже не смогла.

В заключительной трети матча минчанки позволили соперницам с самого начала выйти вперед и постепенно нарастить преимущество, необходимое для победы. Точку в матче своей фирменной атакой поставила именитая Наталия Гончарова.

Это четвертое поражение команды Станислава Саликова в шести матчах. После него на счету «Минчанки» осталось шесть очков.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
Фоторепортажи
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь